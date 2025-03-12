Брежнєва у лаковому тренчі бургунді ефектно оголила ніжки на показі Givenchy у Парижі
Співачка Віра Брежнєва, яка нині перебуває у Парижі на Тижні моди, показалася на показі Givenchy.
У своєму Instagram зірка запостила фото з заходу, де з'явилася у стильному лаковому тренчі відтінку бордо.
Нагадаємо, днями Віра оновила зачіску і показалася зі стильним чубчиком.
До речі, раніше ТаблоID розказував, які зачіски будуть актуальними у 2025-му.
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