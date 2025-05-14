"Затягую тебе на дно": Галич у латексі оголосив про сольну кар'єру стильним кліпом у ліфті

Фронтмен гурту O.Torvald Женя Галич оголосив про початок нового етапу у творчості — сольного проєкту.

Для цього 14-го травня музикант випустив дебютний трек "Ліфт" та представив кліп до нього.

"Цей трек — про те, що відбувається всередині мене, поки ліфт стрімко мчить вгору, так само як і час, не даючи ані зупинки, ані перепочинку. Це мій діалог із самим собою. З тим, хто жив на "першому поверсі" у темряві, залежності, невпевненості. Кожен поверх — це біль, страх, злість, спроба втекти й повернути. Але на останньому — я залишаю стару версію себе", — пояснив концепцію музикант.

Для хорошого кліпу знадобився лише стильний Женя і ліфт

Реклама:

"Якщо O.Torvald — це музика свободи, то моя сольна творчість — про більш наївні, романтичні, людяні речі. Тут я інший: більш танцювальний, інтимніший, емоційніший. Це проєкт про бажання знайти в собі світлі, позитивні, майже ейфоричні емоції — і поділитися ними зі слухачами", — пояснив Галич.

"Я все одно затягую тебе на дно.

Я все одно затягую тебе на дно.

Лагідно затягую тебе на дно.

Лагідно…

Ліфт стрімко несеться вгору,

І я його в’язень.

На останньому — Вийду з твоєї історії.

Я зобов’язаний", - йдеться у рядках пісні.

Як вам Галич у такому зухвалому образі?

Нове амплуа виконавця точно знайде своїх прихильниць

На відміну від роботи в гурті, де всі учасники залучені у процес створення пісні, у сольному проєкті Женя самостійно працює над усім — грає на синтезаторах, барабанах і бас-гітарах, виконує основний та бек-вокал.

Нагадаємо, раніше Галич розказував про минуле з наркотиками і алкоголем та терапію.