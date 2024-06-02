Клум із нагоди 51-річчя показала рідкісне фото з чотирма дітьми
Німецька супермодель Гайді Клум відсвяткувала своє 51-річчя у родинному колі та показала рідкісне фото з усіма дітьми.
Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.
На фото родина сидить за святковим столом, який прикрашений великою композицією з рожевих троянд та інших квітів. Також простір прикрасили рожевими повітряними кульками.
Також Гайді показала й фото зі своїм чоловіком, 34-річним музикантом Томом Кауліцом. На світлині пара цілується.
Нагадаємо, Гайді Клум завжди ділиться фото з дітьми, однак рідко показує їх всіх разом. Наприклад, у квітні супермодель подалася зі своєю молодшою донькою, 14-річною Лу на музичний фестиваль.
А зі старшою - 19-річною Лені сяяла на гала-заході у Лос-Анджелесі.
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