Клум із нагоди 51-річчя показала рідкісне фото з чотирма дітьми

Фото з Instagram Гайді Клум

Німецька супермодель Гайді Клум відсвяткувала своє 51-річчя у родинному колі та показала рідкісне фото з усіма дітьми.

Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.

На фото родина сидить за святковим столом, який прикрашений великою композицією з рожевих троянд та інших квітів. Також простір прикрасили рожевими повітряними кульками.

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Клум зібрала для фото всіх чотирьох дітей: 19-річну Лені Олумі від шлюбу з Флавіо Бріаторе та 18-річного Генрі, 17-річного Йохана й 14-річну Лу - від співака Сіла

Також Гайді показала й фото зі своїм чоловіком, 34-річним музикантом Томом Кауліцом. На світлині пара цілується.

Для святкування Гайді одягнула рожевий светр з зірочками

Яка ж Клум без фото топлес?

19-річна Лені зі своїм хлопцем теж святкували день народження Гайді

Нагадаємо, Гайді Клум завжди ділиться фото з дітьми, однак рідко показує їх всіх разом. Наприклад, у квітні супермодель подалася зі своєю молодшою донькою, 14-річною Лу на музичний фестиваль.

А зі старшою - 19-річною Лені сяяла на гала-заході у Лос-Анджелесі.