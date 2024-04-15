Подружки-тусовщиці: Клум на музфестивалі показалася з молодшою донькою. Рідкісні фото

Марія Ткаченко 15 квітня, 14:30

50-річна німецька супермодель Гайді Клум, яка невпинно доводить, що вік - це лише цифра у паспорті, відірвалася днями на музичному фестивалі Coachella.

Компанію зірковій мамці склала її молодша дочка від співака Сіла, 14-річна Лу. З цієї нагоди Гайді, яка не любить світити дітей у мережі, зробила виняток та поділилася кадрами зі спадкоємицею.

Лу та Гайді на музфестивалі

Лу та Гайді на музфестивалі

Скріншот із Instagram Клум
Мама поганого не навчить

Мама поганого не навчить

Як відомо, від шлюбу з Сілом у Клум троє дітей: Лу, 18-річний Генрі та 17-річний Йохан. Артист виростив наче рідну і старшу дочку ексдружини від попередніх стосунків, Лені, якій уже 19. Дівчина досі дуже дуже близька з прийомним татом.

Читайте також:

Клум у золотих квітах із дочкою в червоних паєтках засвітилися на гала-заході у Лос-Анджелесі

50-річна Клум топлес позасмагала на Карибах. Відео

Гігантські крила, декольте і прозорий боді: Клум знялася для глянцю у сукнях від двох українських брендів



діти зірок клум
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів