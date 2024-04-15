Подружки-тусовщиці: Клум на музфестивалі показалася з молодшою донькою. Рідкісні фото

50-річна німецька супермодель Гайді Клум, яка невпинно доводить, що вік - це лише цифра у паспорті, відірвалася днями на музичному фестивалі Coachella.

Компанію зірковій мамці склала її молодша дочка від співака Сіла, 14-річна Лу. З цієї нагоди Гайді, яка не любить світити дітей у мережі, зробила виняток та поділилася кадрами зі спадкоємицею.

Лу та Гайді на музфестивалі Скріншот із Instagram Клум

Мама поганого не навчить

Як відомо, від шлюбу з Сілом у Клум троє дітей: Лу, 18-річний Генрі та 17-річний Йохан. Артист виростив наче рідну і старшу дочку ексдружини від попередніх стосунків, Лені, якій уже 19. Дівчина досі дуже дуже близька з прийомним татом.







