"Спільні мрії, сміх і труднощі": "гірник" Судаков із дружиною відзначили річницю осінніми фото з дочкою

22-річний гравець "Шахтаря", футболіст Георгій Судаков привітав свою дружину Лізу з п'ятою річницею стосунків.

З цієї нагоди спортивний батько запостив спільні фото з коханою і донькою Міланою, зроблені на природі.

"5 років разом… Незабутні моменти, спільні мрії, сміх і труднощі, через які ми проходимо разом! Безмежно вдячний за твою любов, підтримку та розуміння. Разом ми створили неймовірне янголятко, яке нас надихає та мотивує кожен день", - написав Судаков.

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Звісно, вся увага на зйомці дісталася 2-річній Мілані

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Нагадаємо, Георгій і Ліза одружилися за два дні до повномасштабного вторгнення – 22 лютого 2022 року. У квітні того ж року народилася Мілана.

Дружина з донькою не лише розділяють сімейне життя і побут з батьком футболістом, а й підтримують його на матчах.