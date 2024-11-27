"Спільні мрії, сміх і труднощі": "гірник" Судаков із дружиною відзначили річницю осінніми фото з дочкою
22-річний гравець "Шахтаря", футболіст Георгій Судаков привітав свою дружину Лізу з п'ятою річницею стосунків.
З цієї нагоди спортивний батько запостив спільні фото з коханою і донькою Міланою, зроблені на природі.
"5 років разом… Незабутні моменти, спільні мрії, сміх і труднощі, через які ми проходимо разом! Безмежно вдячний за твою любов, підтримку та розуміння. Разом ми створили неймовірне янголятко, яке нас надихає та мотивує кожен день", - написав Судаков.
Нагадаємо, Георгій і Ліза одружилися за два дні до повномасштабного вторгнення – 22 лютого 2022 року. У квітні того ж року народилася Мілана.
Дружина з донькою не лише розділяють сімейне життя і побут з батьком футболістом, а й підтримують його на матчах.
Приєднуйтесь до дискусії