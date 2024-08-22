"Татова підтримка": Судаков замилував появою на футбольному полі з 2-річною донечкою

Марія Мельник 22 серпня, 13:15
Родина півзахисника донецького Шахтаря Судакова прийшла підтримати його на матч

Родина півзахисника донецького "Шахтаря" Судакова прийшла підтримати його на матч

18-го серпня відбувся матч 3 туру Української Прем'єр-ліги "Шахтар" - "Лівий берег".

Підтримати одного з гравців, 21-річного футболіста Георгія Судакова прийшла його дружина Ліза з донькою Міланою.

Тато запостив у своєму Instagram враження доньки від гри та її зустріч із ним.


Донька Судакова на його грі

Мілана намагалася бути найгучнішою вболівальницею

скрін з Instagram
Дівчинка уважно слідкувала за грою

Дівчинка уважно слідкувала за грою

До речі, Шахтар переміг з рахунком 1:0

До речі, "Шахтар" переміг з рахунком 1:0

Судаков вирішив розділити перемогу на полі з Міланою

Судаков вирішив розділити перемогу на полі з Міланою

Нагадаємо, у лютому цьогоріч Ліза і Георгій святкуватимуть третю річницю шлюбу. Пара одружилася за два дні до повномасштабного вторгнення – 22 лютого 2022 року, а вже у квітні народилася Мілана.

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