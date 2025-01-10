"Які ж ви рагулі": гурт 5'Nizza потрапив у мовний скандал
Учасники гурту 5'Nizza потрапили у мовний скандал.
На офіційній сторінці гурту в Instagram музиканти Сергій Бабкін та Андрій Запорожець оголосили про тур Європою... російською.
У відео Бабкін грає на гітарі разом із Запорожцем та обидва виспівують назви міст і дати проведення концертів. Однак музиканти чомусь вирішили зробити це не державною.
Користувачі обурилися такому запрошенню і залишили емоційні коментарі під відео.
Самі артисти поки ніяк не коментували скандал.
Нагадаємо, у березні минулого року між ведучою Машею Єфросиніною та співачкою Христиною Слоловій зав’язалася активна суперечка про мову. Пізніше Маша пояснила, чому тривалий час не переходила на державну.
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