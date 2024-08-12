"Біжи від нього": Бабкіна розказала, як ставиться до хейту навколо чоловіка, хто є годувальником в родині та чому син не вступив у виш

Сніжана Бабкіна про ставлення підписників до її чоловіка

Дружина співака Сергія Бабкіна, Сніжана розказала, чому і як саме аудиторія хейтить її чоловіка.

В інтерв'ю KP.UA вона також розповіла, хто здебільшого відповадає за фінансові питання у родині та про освіту 16-річного сина.

Бабкіну запитали, як вона реагує на коментарі хейтерів у бік чоловіка.

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"Звісно, ​​іноді буває. Зараз наведу приклад, і вам одразу стане зрозуміло. Коли багато років тому ми винесли на загал нашу з Сергієм кризу, всі писали, обговорювали, багато хто відвернувся від нього. Я читала усі ці коментарі.

І мені в дірект, і Сергію, особливо чомусь від жінок сипалася величезна кількість повідомлень: "Ми так і знали, що Бабкін - ще той самець, алкаш пропитий. Біжи від нього, він не зміниться ніколи. Я слухала його музику, а тепер будь він проклятий..." У нас обох директ був червоненький. Стільки бруду було вилито!", - пригадала вона.

Подружжя звикло відбиватися від постійних "порад" хейтерів

"Я відкривала ці повідомлення і дивувалася: ми ж нікому не робили горя, не крали чужих грошей, не били чужих дружин чи дітей. Я не могла зрозуміти: чому ж така агресія? Просто сотні жінок писали: "Відписуюсь, бидлота… Як таке можливо? Я вам вірила, а це все маска, ніякого кохання немає...".

Минув час. Отримую повідомлення від дівчат, особливо під час війни вже: "Сніжаночко, мені довелося виїхати з дитиною, у мого чоловіка з'явилася інша жінка, я нещодавно про це дізналася, стою на вікні, мені не хочеться жити. Допоможіть, у вас була така сама ситуація, що мені зробити, які медитації? Я не хочу жити, я пішла з роботи…". Читаю ці повідомлення і бачу, що в нас якесь листування є вище. Думаю, напевно, ці дівчатка проходили мої програми – починаю піднімати листування і бачу, що це ті жінки, які тоді писали: "Будь ви прокляті, гидко…"", - розповіла Сніжана.

З таким виразом обличчя пара читає повідомлення від горе-коментаторів

Бабкіна також відповіла, хто нині є головним годувальником в їхній сім'ї:

"Сергій, звичайно. У мене є команда – адміністратори, SMM-менеджер – я плачу їм зарплати. Тому фактично моя справа йде на зарплати та на благодійність".

Поспілкувалися і про дітей. Дружина Бабкіна розказала про освіту 16-річного сина від попередніх стосунків.

"Він ще не може вступати до вишу, бо в нього поки що немає належного рівня німецької мови. Артур спочатку ходив до німецької школи, але потім не захотів там вчитися. Він закінчив українську школу у Німеччині. У них була німецька, але її недостатньо для того, щоб вступити або до коледжу, або до вишу.

Тому він хоче з вересня ходити на курси, щоб дотягнути хоча б до B1, тоді вже буде можливість кудись вступати. Йому подобається розробляти сайти для продажу товарів, і він вже створює неймовірні сайти. Для нас це далека тема, але нехай іде, не заважатимемо. Вона більше в Сергія. Сергій дуже красиво малює, і в дитинстві, юності дуже багато всього крутого робив своїми руками. Коли ми приходимо на збори до її німецької школи, всі захоплюються, скільки всього Веселина вміє. Говорить, що хоче бути дизайнером інтер'єрів, будинків. Це її тема", - поділилася вона.

Подружжя виховує двох спільних дітей: доньку Васелину та сина Єлисея (а на фото син Бабкіної Артур)

І хоча Сніжана захищає свого благовірного перед армією хейтерів, у їхніх стосунках не завжди все було так чудово. У березні 2021-го вона розповідала про регулярні зради з боку чоловіка, та чому досі не розлучилася з ним. Як виявилося, на сексуальному рахунку Сергія було понад 100 жінок.