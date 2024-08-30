Заріцька у новому кліпі KAZKA влаштувала пристрасні танці на підлозі та посвітила тілом у боді

У передостанній день літа гурт KAZKA презентував пісню "Мушлі" і mood-відео на неї, в якому солістка Олександра Заріцька постала у чуттєвому амплуа.

У кліпі співачка пристрасно вигинається на підлозі та показує тіло у чорному боді.

"Ця пісня — місток від summertime sadness до марафону перегляду "Сутінок". Коли душа вже просить вдягнути мʼякий шарф, а тіло ще потерпає від спеки +30.

Вона про найтепліші спогади. Ця хвиля огортає тебе і не відпускає, поки з очей не потечуть сльози. Вона — про почуття, які гріють і буду гріти мене, наче той теплий мʼякий шарф", - поділилася Саша Заріцька.

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Здається, такою Сашу ми ще не бачили

Співачка постала у дуже чуттєвому і сексуальному образі

Артистка показала танці на підлозі

Саша багато працює над своїм тілом і має приголомшливий результат

Нагадаємо, нещодавно 32-річна Саша Заріцька постила сексі-фото у воді та закликала не соромитися показувати свою красу.