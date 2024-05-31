"Не дозволяє совість": Заріцька оголосила про скасування весілля і зізналася, чи офіційно заміжня

Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька скасувала заплановане з нареченим Павлом Тараненком весілля.

В коментарі "Люкс ФМ" виконавиця також зізналася, чи живуть вони нині в офіційному шлюбі.

У жовтні минулого року Олександра зазначала, що церемонію вони з коханим запланували на червень 2024-го. Однак нині, під час щоденних обстрілів українських міст пара вирішила, що влаштовувати свято не на часі.

Коханий співачки вже давно наголошував, що мріє називати її дружиною фото з instagram

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"Весілля буде, не хвилюйтеся. Зараз є більш важливі справи. Я наразі намагаюся більше допомагати армії та виступати перед військовими. Ми вирішили, що весілля відсвяткуємо після війни. Інакше це буде не те, про що я мріяла все своє життя. Бо для мене весілля – два дні, 350 людей, масштаб в плані душі. Коли твоя душа спокійна і ти насолоджуєшся максимально тим, що ці два дні тільки для вас. Зараз немає жодного дня, коли я не плачу. Я не зможу святкувати свій найкращий день у світі, розуміючи, що Харків зараз бомблять щодня. Мені не дозволяє совість", - прокоментувала вона.

Заріцька також відповіла, що вони з Павлом поки не розписувалася.

"Теж відтягуємо. Паша пропонував мені безліч разів піти й просто розписатися, але це все ж таки знову не моє. Ми заручені, живемо разом, але поки що неофіційно", - пояснила Олександра.

Не засмучуватись і підтримувати ментальне здоров'я співачці допомагає спорт. В своєму Instagram вона показала, куди зазвичай втікає і які вправи там робить.

"Коли мені болить, важко на душі, і не хочеться нічого - я біжу до природи, дихаю, дивлюсь на кожну травичку і квітку і радію, що маю можливість це робити. Треба продовжувати жити, дякувати всесвіту за те, що маєш, і жити", - закликала вона

Нагадаємо, уперше Олександра показала бойфренда в мережі в вересні 2022 року. До того їй приписували роман із партнером по "Танцях з зірками". Раніше вона розказувала, яку суму вони з коханим планують виділити для святкування.