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Енн Хетевей з ієрогліфами на оголеній спині попозувала в золотій кольчузі для азійського глянцю

Карина Тімкова - 14 лютого, 15:20
Енн Хетевей з відкритим печами попозувала для глянцю

Акторка постала у вуалі

Фото zhonglin_

Американська актриса Енн Хетевей, певно, захотіла відчути на собі східну естетику, про що свідчить її зйомка для глянцевого журналу W Magazine China.

Перед об'єктивом камери 42-річна зірка постала у різноманітних образах. Знімки були опубліковані в її Instagram.

Спершу вона попозувала у золотій сукні від Versace з культовою прикрасою у вигляді змії від Bvlgari. Повернувшись спиною, Хетевей дала роздивитись ієрогліфи, намальовані на її тілі.


Енн Хетевей повигиналась у золотій сукні
Енн доволі часто позує для обкладинки
Енн Хетевей знялась у фотосесії з ієрогліфами

Цікаво, що тут написано

Енн Хетевей перевтілилась для фотосесії

На інших фото вона позувала у чорному комплекті з топом і вуаллю, що ефектно розліталась навколо акторки. Схожий аксесуар вона мала й на інших фото.

Хетевей позує в чорному топі у новій фотозйомці

Як красиво Енн продемонструвала свої вигини

Енн Хетевей з вуаллю попозувала для журналу

Хетевей ніби якась міфологічна героїня

Енн Хетевей у блискучому образі знялась для глянцю

А це вбрання нагадало... капусту

Загалом фотосесія була виконана в азійських мотивах, що відповідає загальному стилю журналу.

Хетевей показала незвичний стиль для глянцю
Хетевей чудово вписалась до східних настроїв фотосесії
Хетевей позує для ефектної зйомки китайського журналу

Цей погляд може полонити

Хетевей сфотографувалась в блискучій обтислій сукні

Куди ж без блискучого образу?

Як відомо, Енн вміє поєднувати свою елегантність та екстравагантні образи. До прикладу, вона могла з'явитись на хіднику у прозорій максі-сукні, що оголювала її стегна.

Раніше акторка зізнавалася, що протягом кар’єри стикалася з численними зауваженнями щодо своєї зовнішності. Зокрема, на початку шляху їй казали, що вона недостатньо приваблива і не зможе досягти успіху в кіноіндустрії.

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