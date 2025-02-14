Енн Хетевей з ієрогліфами на оголеній спині попозувала в золотій кольчузі для азійського глянцю
Американська актриса Енн Хетевей, певно, захотіла відчути на собі східну естетику, про що свідчить її зйомка для глянцевого журналу W Magazine China.
Перед об'єктивом камери 42-річна зірка постала у різноманітних образах. Знімки були опубліковані в її Instagram.
Спершу вона попозувала у золотій сукні від Versace з культовою прикрасою у вигляді змії від Bvlgari. Повернувшись спиною, Хетевей дала роздивитись ієрогліфи, намальовані на її тілі.
На інших фото вона позувала у чорному комплекті з топом і вуаллю, що ефектно розліталась навколо акторки. Схожий аксесуар вона мала й на інших фото.
Загалом фотосесія була виконана в азійських мотивах, що відповідає загальному стилю журналу.
Як відомо, Енн вміє поєднувати свою елегантність та екстравагантні образи. До прикладу, вона могла з'явитись на хіднику у прозорій максі-сукні, що оголювала її стегна.
Раніше акторка зізнавалася, що протягом кар’єри стикалася з численними зауваженнями щодо своєї зовнішності. Зокрема, на початку шляху їй казали, що вона недостатньо приваблива і не зможе досягти успіху в кіноіндустрії.