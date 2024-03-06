Хейлі Бібер на тлі моря заселфилась в купальнику з пікантного ракурсу. Фото
Американська модель Хейлі Бібер, незважаючи на пору року, тішить своїх шанувальників контентом у купальнику цілий рік.
Дружина канадського співака Джастіна Бібера, яка і раніше хизувался співпрацею з Victoria`s Secret, поділилася черговим кампейном у спокусливому бікіні. Також модель виклала кілька селфі з пляжу, на яких продемонструвала бюст із пікантного ракурсу.
Як відомо, Хейлі Бібер – знана модниця. Вона обожнює експериментувати з луками і стилем. Зокрема, нерідко обирає спокусливі вбрання, міні та напівпрозорі сукні.
Чого, до речі, не скажеш про її чоловіка Джастіна Бібера. Той, здається, взагалі не переймається зовнішнім виглядом і може запросто стояти поруч з ошатною дружиною у кроксах, шортах та кепці.
Нагадаємо, нині ходять чимало чуток щодо проблем у шлюбі Джастіна та Хейлі. Попри це днями модель привітала благовірного з 30-річчям.