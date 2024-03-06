Хейлі Бібер на тлі моря заселфилась в купальнику з пікантного ракурсу. Фото

Тетяна Сухачова 6 березня, 18:45

Американська модель Хейлі Бібер, незважаючи на пору року, тішить своїх шанувальників контентом у купальнику цілий рік.

Дружина канадського співака Джастіна Бібера, яка і раніше хизувался співпрацею з Victoria`s Secret, поділилася черговим кампейном у спокусливому бікіні. Також модель виклала кілька селфі з пляжу, на яких продемонструвала бюст із пікантного ракурсу.

Дружина Джастіна Бібера заселфилася на відпочинку
Дружина Джастіна Бібера заселфилася на відпочинку
фото з Instagram Хейлі Бібер
Модель підібрала купальник під окуляри

Модель підібрала купальник під окуляри

фото з instagram Хейлі Бібер

А це Бібер вже у кампейні Victoria`s Secret

А це Бібер вже у кампейні Victoria`s Secret

фото з Instagram
Хейлі вразила струнким тілом
Хейлі вразила струнким тілом
фото з Instagram

Як відомо, Хейлі Бібер – знана модниця. Вона обожнює експериментувати з луками і стилем. Зокрема, нерідко обирає спокусливі вбрання, міні та напівпрозорі сукні.

Чого, до речі, не скажеш про її чоловіка Джастіна Бібера. Той, здається, взагалі не переймається зовнішнім виглядом і може запросто стояти поруч з ошатною дружиною у кроксах, шортах та кепці.

Нагадаємо, нині ходять чимало чуток щодо проблем у шлюбі Джастіна та Хейлі. Попри це днями модель привітала благовірного з 30-річчям.

Модель купальники бікіні Хейлі Бібер
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