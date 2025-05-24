Весілля не буде: 63-річна зірка "Району Мелроуз" розірвала заручини зі своїм давнім коханням

Фото з Instagram Хізер Локлір

Зірка серіалу "Район Мелроуз", 63-річна американська акторка Хізер Локлір розійшлася зі своїм коханим Крісом Хейссером після п'яти років заручин.

Про це пише видання People.

Зазначається, що пара вже не разом деякий час. За словами близької подруги Хізер, після розірвання заручин акторка почувається добре.

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"Вона у найкращому стані. Її друзі та родина дуже раді за неї й у її майбутньому все буде добре", - сказало джерело.

Хізер частенько постила фото коханого у соцмережах Фото з Instagram Хізер Локлір

Нагадаємо, Хізер вже не вперше розриває заручини. У 2011 році акторка вона розійшлася з актором Джеком Вогнером.

До речі, зірка неодноразово лежала у реабілітаційних центрах, де боролася із залежностями та депресією. Крім того, її арештовували за насильство.