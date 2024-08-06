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"Можуть якось випасти": колишня Остапчука блиснула грудьми в дуже сміливій кофтинці. Фото

Тетяна Сухачова 6 серпня, 18:00

Ексдружина шоумена Володимира Остапчука, нотаріуска та блогерка Христина Горняк похизувалася стрункою фігурою у звабливому костюмі.

У сторіс свого Instagram вона поділилася фото з примірочної, на якому показался в напівпрозорій спідниці та кофтинці.

"Як же це гарно. Але я думаю, вони можуть якось випасти", – жартома написала вона, маючи на увазі груди.

Христина Горняк у примірочній

А й справді, можуть :)

скрін з Instagram

До речі, Христина не боїться відвертих чи визивних образів. Навпаки, струнку фігуру вона нерідко підкреслює ефектним міні.

Нагадаємо, нещодавно Горняк оголосила про остаточне повернення до України та назвала причину свого рішення.

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