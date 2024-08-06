"Можуть якось випасти": колишня Остапчука блиснула грудьми в дуже сміливій кофтинці. Фото

Ексдружина шоумена Володимира Остапчука, нотаріуска та блогерка Христина Горняк похизувалася стрункою фігурою у звабливому костюмі.

У сторіс свого Instagram вона поділилася фото з примірочної, на якому показался в напівпрозорій спідниці та кофтинці.

"Як же це гарно. Але я думаю, вони можуть якось випасти", – жартома написала вона, маючи на увазі груди.

А й справді, можуть :) скрін з Instagram

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До речі, Христина не боїться відвертих чи визивних образів. Навпаки, струнку фігуру вона нерідко підкреслює ефектним міні.

Нагадаємо, нещодавно Горняк оголосила про остаточне повернення до України та назвала причину свого рішення.