Ексдружина Остапчука назвала причину остаточного повернення в Україну

Ексдружина Володимира Остапчука, нотаріуска та блогерка Христина Горняк, яка раніше жила на дві країни: Україну та Австрію, остаточно повернеться на батьківщину.

Про причину свого рішення вона повідомила у коментарі YouTube-шоу Люкс.фм. Виявляється, це пов'язано з особистим життям жінки.

"Це, до речі, один з моментів, чому я вирішила не жити на дві країни, а повернутись. Бо я дуже хочу, аби мій майбутній обранець, моє кохання на все життя, був саме з України", – сказала Христина.

До речі, Христина, яка після розлучення лишила собі прізвище Остапчук, дала коментар під дівочим прізвищем Горняк. Здається, Кріс взагалі не хоче мати нічого спільного з ексом фото з Instagram Христини Горняк

Реклама:

І слідом за новиною про переїзд Христина також зізналася, що не проти шукати цього самого обранця на телебаченні. Мовляв, якби покликали на "Холостячку", вона б подумала про це.

"Мені пишуть про це щодня. Не з проєкту, а мої підписники. Знаєте, можливо би і пішла. Подивимось… Зараз не на часі. Можливо, "Холостяк" так, але не "Холостячка"", – сказала вона.

До речі, у травні було названо ім’я нового героя шоу "Холостяк". Ним став ветеран російсько-української війни Олександр Будько "Терен".

Нагадаємо, Горняк нещодавно показалася у звабливому шкіряному луці.