"Просто спасіння": Остапчук у червоному бікіні позасмагала поміж висоток. Фото

Блогерка Христина Остапчук, яка нещодавно повернулася з Відня до Києва, показала свій спосіб порятунку від страшенної липневої спеки.

Нотаріуска, яка живе в одному з центральних кварталів столиці, пішла працювати і засмагати коло басейну просто посеред висоток.

Христині пощастило мати басейн біля будинку

У сторіс Кріс уже виклала фото себе в червоному бікіні та написала, що басейн у її ЖК - просто спасіння в таку погоду.

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Кріс намастилася олійкою для засмаги та поєднує приємне з корисним

Коктейльчик роботі не завадить

Нагадаємо, нещодавно 37-річна Христина зізналася, яка частина тіла їй не подобається все життя. До речі, блогерка хизується, що досі не має в обличчі жодного уколу.