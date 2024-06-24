"Хочу спалити все нахрін": ексдружина Остапчука в спортлуці показала, якою частиною тіла все життя не задоволена
24 червня, 18:30
Поки дружина шоумена Володимира Остапчука хизується люксовими подарунками від нього, його екскохана, блогерка та нотаріуска Христина Остапчук скаржиться на зайві кіло.
В своєму Instagram 37-річна Христина у спортлуці взялася за живіт та зізналася, досконалості якої частини тіла прагне.
"Я хочу спалити все це нахрін. Хочу все життя мати прес. Як?", - підписала фото Христина.
Нагадаємо, раніше Остапчук розкривала секрети догляду за обличчям та радила кілька фаворитів зі своєї б'юті полички.
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