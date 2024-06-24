"Хочу спалити все нахрін": ексдружина Остапчука в спортлуці показала, якою частиною тіла все життя не задоволена

24 червня, 18:30
Остапчук потримпала волосся

Христина Остапчук зізналася, якою частиною тіла не задоволена

Поки дружина шоумена Володимира Остапчука хизується люксовими подарунками від нього, його екскохана, блогерка та нотаріуска Христина Остапчук скаржиться на зайві кіло.

В своєму Instagram 37-річна Христина у спортлуці взялася за живіт та зізналася, досконалості якої частини тіла прагне.

"Я хочу спалити все це нахрін. Хочу все життя мати прес. Як?", - підписала фото Христина.


Остапчук в лосинах і топі

Схоже, хтось вирішив напроситися на компліменти...

Остапчук потримала живіт
Схоже, Христина занадто прискіпливо ставиться до свого тіла

Нагадаємо, раніше Остапчук розкривала секрети догляду за обличчям та радила кілька фаворитів зі своєї б'юті полички.

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