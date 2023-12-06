Остапчук у мерехтливому максі попустувала з водою коло фонтану

Нотаріуска-блогерка Христина Остапчук вирішила додати святкового вайбу в Insta-стрічку.

37-річна кралечка вбралася в мерехтливу паєткову сукню та зняла грайливе відео коло якогось фонтану, де помочила долоньки.

Сукня в Христини - неначе ялинкова прикраса

"Трішки розкоші на вечір…", - написала Христя.

І настрій святковий, і руки чисті

"І головне пам'ятати, це чоловічий світ, але він був би нічим без жінки або дівчини", - додала вона, процитувавши пісню, яку обрала для відео.

Нагадаємо, колишня дружина шоумена Володимира Остапчука бажає, щоби її наступний супутник життя заробляв більше за неї, возив її на Мальдіви і дарував торбинки від Hermes.







