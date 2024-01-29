Остапчук в рожевих міні потрусила дупцею під арабську музику
29 січня, 18:45
Нотаріуска-блогерка Христина Остапчук, яка в Іспанії наїла зайві кіло, схоже, знайшла для них слушне місце.
В Instagram Христина оприлюднила відео, де під арабську музику потрусила на камеру апетитною дупцею.
"Всім привіт, хто сумував. Арабська мова не сама проста для ліпсингу, та я старалась! Текст там в саме серденько! Може в мені є і арабська кров? Чи просто я люблю крутити попою в камеру?", - пожартувала з себе Остапчук.
Як відомо, на час війни Остапчук живе на дві країни: в Україні та Австрії. Раніше вона розказувала про вартість життя за кордоном.
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