Остапчук в рожевих міні потрусила дупцею під арабську музику

Нотаріуска-блогерка Христина Остапчук, яка в Іспанії наїла зайві кіло, схоже, знайшла для них слушне місце.

В Instagram Христина оприлюднила відео, де під арабську музику потрусила на камеру апетитною дупцею.

"Всім привіт, хто сумував. Арабська мова не сама проста для ліпсингу, та я старалась! Текст там в саме серденько! Може в мені є і арабська кров? Чи просто я люблю крутити попою в камеру?", - пожартувала з себе Остапчук.

Душа Христини просить рожевого

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До речі, якось Христина розказувала про проблемні зони (на тілі)

Як відомо, на час війни Остапчук живе на дві країни: в Україні та Австрії. Раніше вона розказувала про вартість життя за кордоном.