Остапчук в рожевих міні потрусила дупцею під арабську музику

29 січня, 18:45

Нотаріуска-блогерка Христина Остапчук, яка в Іспанії наїла зайві кіло, схоже, знайшла для них слушне місце.

В Instagram Христина оприлюднила відео, де під арабську музику потрусила на камеру апетитною дупцею.

"Всім привіт, хто сумував. Арабська мова не сама проста для ліпсингу, та я старалась! Текст там в саме серденько! Може в мені є і арабська кров? Чи просто я люблю крутити попою в камеру?", - пожартувала з себе Остапчук.

Душа Христини просить рожевого

Душа Христини просить рожевого


До речі, якось Христина розказувала про проблемні зони (на тілі)
До речі, якось Христина розказувала про проблемні зони (на тілі)

Як відомо, на час війни Остапчук живе на дві країни: в Україні та Австрії. Раніше вона розказувала про вартість життя за кордоном.

Читайте також:

Остапчук у джинсовому міні посвітила голими ногами на тлі Барселони

Остапчук у мерехтливому максі попустувала з водою коло фонтану

37-річна Остапчук дізналася свій біологічний вік: Не на 18

остапчук

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів