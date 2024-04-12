Дружина футболіста Яремчука в образі рок-зірки посвітила пишним бюстом у шкіряному ліфчику. Фото

ТаблоID 12 квітня, 16:00

Дружина центрального нападника збірної України з футболу Романа Яремчука, Христина Яремчук поділилася кадрами з нової фотосесії, для якої приміряла несподіваний образ.

Дівчина попозувала у шкіряному луці з акцентом на бюст, прикрашений ліфчиком на шворках.

Свій роковий образ Христина доповнила темними окулярами та масивними прикрасами.

Такою Христину важко впізнати

Такою Христину важко впізнати


Яремчук показала справжній фешн

Яремчук показала справжній фешн

Як відомо, Яремчук нині грає за клуб "Валенсія", тож його син і дружина живуть разом із ним в Іспанії.

Христина і Роман виховують 4-річного синочка Микиту

Христина і Роман виховують 4-річного синочка Микиту

Христина, до речі, кума Олександра та Влади Зінченків. Вона разом із Миколою Матвієнком хрестила маленьку Єву Зінченко

Христина, до речі, кума Олександра та Влади Зінченків. Вона разом із Миколою Матвієнком хрестила маленьку Єву Зінченко

Більше про дружин футболістів ТаблоID писав у своїх попередніх матеріалах.

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