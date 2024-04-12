Дружина футболіста Яремчука в образі рок-зірки посвітила пишним бюстом у шкіряному ліфчику. Фото
Дружина центрального нападника збірної України з футболу Романа Яремчука, Христина Яремчук поділилася кадрами з нової фотосесії, для якої приміряла несподіваний образ.
Дівчина попозувала у шкіряному луці з акцентом на бюст, прикрашений ліфчиком на шворках.
Свій роковий образ Христина доповнила темними окулярами та масивними прикрасами.
Як відомо, Яремчук нині грає за клуб "Валенсія", тож його син і дружина живуть разом із ним в Іспанії.
Більше про дружин футболістів ТаблоID писав у своїх попередніх матеріалах.
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