Модель Шевченка, продавчиня Роналду, журналістка Рамоса і танцівниця Зідана: як виглядають жінки відомих футболістів. Фото

Особисте життя спортсменів теж під прицілом уваги ЗМІ, як і кар’єра. Щоправда більшість з них неохоче діляться розповідями про сімейне життя.

Хто вони – дружини відомих футболістів? ТаблоID дізнався, де Кріштіану Роналду познайомився із Джорджиною Родрігес. Та чи справді обраниця Зінедіна Зідана Веронік вирішує, в якому клубі грати чоловіку.

Андрій Шевченко і Крістен Пазік

47-річний футболіст, тренер, президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко та 45-річна модель Крістен Пазік є однією з найміцніших пар серед зірок спорту. І цього року відзначать 20-у річницю шлюбу. Вони не воліють виносити особисте життя назагал, демонструючи тихі, сімейні цінності.

Андрій, який свого часу грав за "Мілан", познайомився у Крістен на початку "нульових" у Італії на модному показі. Вона – донька колишнього баскетболіста – одразу привернула увагу українського красеня.

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Молоді й креативні Крістен і Андрій Фото: Instagram

Їхні стосунки почали стрімко розвиватися. І вже у 2004 році пара відсвяткувала скромне весілля. У ЗМІ відзначали вплив Крістен на кар’єру Андрія. Мовляв, саме вона наполягала, аби чоловік змінив "Мілан" на "Челсі", де його кар’єра буцімто не пішла. Та подружжя зазначало, що це було їхнє спільне рішення.

У шлюбі Шевчанка та Пазік народилося четверо дітей. Судячи з Instagram жінки, вона віддає усю себе їхньому вихованню та підтримує свого чоловіка у всіх кар’єрних починаннях.

Дружина футболіста демонструє прекрасний зовнішній вигляд Фото: Instagram

Девід Бекхем і Вікторія

Вони – найвідоміша пара сучасності. І вже цього року Девід та Вікторія Бекхем відзначать "срібне весілля" – 25 років. А все почалося у далеких 90-х, коли подруга затягнула солістку Spice girls до роздягальні гравців після одного матчу, де Вікі й познайомилася з Девідом.

З дитинства Вікторія Адамс (дівоче прізвище) знала, що стане знаменитою. Тому у 17 років батьки віддали її до театрального училища. У 1994 році майбутня місіс Бекхем увійшла до складу дівочого гурту, який з кожним роком набував шаленої популярності.

Зараз дівчата Spice girls виглядають геть інакше Фото: Instagram

ЗМІ прозвали Вікі "Posh Spice" за її надмірну любов до приталених речей та високих підборів, які до сьогодні вона демонструє у своєму гардеробі. Утім, на початку "нульових" популярність Spice girls швидко згасла, і співачка відправилася у сольне плавання. Однак воно не було таким успішним, як бізнес. У 2008 році Вікторія Бекхем почала розвивати власний бренд одягу, який цілком уособлював її власний стиль, і є іконою моди.

Сьогодні Вікі поєднує ролі бізнес-вумен, турботливої дружини та багатодітної матусі. Її жіноча мудрість колись допомогла зберегти шлюб із Девідом після гучного скандалу про його зраду. А зараз вона демонструє неабияку мужність та впертість, підтримуючи свій модний показ навіть на милицях.

Девід вміє підставити мужнє чоловіче плече і спину Фото: Instagram

Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес

Особисте життя 39-річного португальського футболіста Кріштіану Роналду завжди було під прицілом ЗМІ. Скільки обговорень викликав його "роман на одну ніч" з офіціанткою, яка народила чоловіку сина. Не менше розмов було й після народження близнят від сурогатної матері. А тепер у Кріштіану нова сторінка з моделлю Джорджиною Родрігес.

30-річна жінка у своєму Instagram повсякчас хизується розкішним життям. Відомо, що вона народилася в Іспанії. Її батько-аргентинець був засуджений на 10 років ув’язнення за торгівлю кокаїном. З дитинства Джорджина займалася балетом, але проміняла це заняття на кар’єру продавчині модного одягу.

Як розповідала сама Родрігес, їхня зустріч з Роналду була "коханням з першого погляду". Вперше вони побачилися в одному брендовому магазині, де працювала Джорджина. Потім – на світському заході, де "у невимушеній атмосфері" вони нарешті змогли поговорити.

Договорилися до родини і спільної дитини Фото: Instagram

У 2016 році пара не приховувала свої стосунки, з’являючись разом на прогулянках. Вже за рік жінка народила футболісту спільну донечку Алану. А у 2022-му ще одну. Вони очікували близнюків, однак хлопчик помер під час пологів.

Чи одружені офіційно Кріштіану та Джорджина – ось у чому питання. Подейкували про їхнє таємне весілля у Марокко, але пара спростовувала ці чутки. Утім, у 2019 році Роналду змінив свій заповіт, додавши до нього прізвище матері молодшої доньки.

Зінедін Зідан і Веронік

51-річна легенда, французький футболіст Зінедін Зідан демонструє свою непохитну любов до своєї дружини Веронік. Вони познайомилися у далекому 1989 році, коли чоловік грав за французький "Канн", а жінка займалася танцями.

Саме так, Веронік – колишня танцівниця та модель. Не дивно, що красуня привернула увагу спортсмена. Утім, їхнім стосункам потрібен був добрячий розігрів. Зінедін та Веронік час від часу бачилися на спільних заходах, а от одружилися аж у 1994 році.

"Перша зустріч була схожою на казку. Я вирішила почати чесні стосунки, вийшла за нього, і він назавжди залишиться чоловіком мого життя", - зауважувала жінка.

Міцний союз Веронік і Зінедіна Фото: Instagram

Цікаво, що і в цій історії говорять про чималий вплив дружини на свого чоловіка. Мовляв, саме Веронік "посприяла" тому, аби Зідан перейшов з "Ювентуса" до "Реала". Вона аргументувала це теплим кліматом Іспанії, який корисний для здоров’я їхній дітей. Зінедін з нею не сперечався.

Подружжя разом виховує четверо синів. Одного разу футболіст говорив, що коли завершить футбольну кар’єру, то у його житті будуть Веронік та діти. До речі, їхній 25-річний син Лука пішов батьківською стежкою і зараз грає на позиції голкіпера за іспанський "Ейбар".

Ліонель Мессі і Антонелла Рокуццо

36-річна модель Антонелла Рокуццо здобула популярність завдяки шлюбу з відомим аргентинським футболістом Ліонелем Мессі. Вона познайомилася з ним завдяки двоюрідному брату Лукасу. У 2009 році пара підтвердила свої стосунки, лише у 2017-му вони одружилися.

Не дивно, що красуня сподобалася спортсмену Фото: Instagram

Антонелла народилася в Аргентині, вивчала стоматологію, а згодом змінила спеціальність на соціальні комунікації. Однак, вже у шлюбі з Мессі їй довелося переїхати з міста і знову змінити рід діяльності. Рокуццо зайнялася модельним бізнесом. Вона працювала разом з кількома відомими брендами та дизайнерами.

Антонелла Рокуццо – віддана фанатка свого чоловіка та родини, де вони виховують трьох дітей.

Серхіо Рамос і Пілар Рубіо

Не лише клубна кар’єра була насиченою у 37-річного іспанського футболіста Серхіо Рамоса, але й особисте життя. Він зустрічався з колишньою подругою Кріштіану Роналду Нереїдою Галлардо, моделями Кароліною Мартінес, Бланкой Ромео, а також журналісткою Ларою Альварес, стосунки з якою були довготривалими.

Однак у 2012 році крапку у походеньках Серхіо поставила телезірка Пілар Рубіо. Цікаво, що жінка на 8 років старша за свого обранця. Вона працювала репортеркою та телеведучою на місцевому іспанському каналі та була співавторкою розважальної програми.

Уже за два роки після початку стосунків у пари народився первісток, а згодом – ще троє синів. Лише у 2019 році вони офіційно побралися. Подейкували, що подружжя на межі розлучення. Утім, Пілар спростувала це. Запорукою щасливого сімейного життя вона називала секс, і народження чотирьох дітей ніяк не позначилося на їхньому інтимному житті.

Справжня футбольна сімейка Фото: Instagram

Бастіан Швайнштайгер та Ана Іванович

39-річний німецький футболіст Бастіан Швайнштайгер, який у 2019 році заявив про завершення кар’єри, створив міцний спортивний союз із 36-річною сербською тенісисткою Аною Іванович. Вони почали зустрічатися у 2014-му, а за два роки одружилися у Венеції.

Міцна спортивна родина Фото: Instagram

Ана – колишня перша ракетка світу. Найбільшим її успіхом в турнірах Великого шолома була перемога на Відкритому чемпіонаті Франції 2008 року.

Подружжя виховує трьох синів. Своє особисте життя вони не виносять на загал. Але не проти побувати на світських заходах. Так, Швайнштайгер та Іванович були присутніми на цьогорічній премії "Оскар".

Антуан Грізманн та Еріка Чоперена

Ще одне зіркове спортивне подружжя, яке воліє тримати подалі подробиці свого особистого життя – 32-річний французький футболіст Антуан Грізманн та 34-річна блогерка Еріка Чоперена. Вони познайомилися, коли жінка навчалася на дитячого психолога, а згодом вирішила змінити напрямок на дизайн інтер’єрів.

Тепер жінка має ще один статус - дружина футболіста Фото: Instagram

Антуан одразу зрозумів, що то була його любов на все життя, але Еріка не відповідала взаємністю понад півтора року. Увесь цей час чоловік намагався здобути її прихильність. Зрештою, крига скресла і розтопила серце красуні.

Еріка є ентузіасткою моди і повсякчас ділиться модними образами у своєму Instagram. Особливо вона любить одягати своїх доньок – Мію та Даніелу, яку народила у 2022 році.

До речі, дружини футболістів є найвідданішими їхніми вболівальницями. Раніше ТаблоID показав, як виглядають обраниці українських спортсменів. А також згадував про найбажаніших холостяків збірної.