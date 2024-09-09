"Моя квіточка": Гвоздьова на честь 9-річчя доньки розчулила особистими сімейними фото
9-го вересня хореографка Ілона Гвоздьова святкує день народження доньки Рії.
З нагоди свята мама запостила спільні сімейні фото з дівчинкою і залишила теплі слова привітання.
"Моя квіточка, як швидко ти так встигла вирости? Сьогодні тобі 9 років, а ще нещодавно, мені здавалося, я вчила тебе ходити та говорити! Вітаю тебе з днем народження, і бажаю тобі завжди бути такою позитивною, з легкістю та усмішкою долати всі труднощі, здійснювати свої мрії і реалізовувати свій потенціал так, аби ти була щаслива! А ми, батьки, підтримуємо в любому випадку!
Дякую Богу, що колись ти обрала мене бути твоєю мамою! Ти мій скарб! Ми тебе дуже любимо і бажаємо всього найкращого", - написала мама.
Нагадаємо, Ілона та її чоловік Іван виховують двох дітей: доньку-іменинницю Рію та 3-річного Домініка. Гвоздьова частенько бере дівчинку у подорожі і показує її у своєму блозі, а от сина мама здебільшого залишає вдома і за кадром.