"Фото робила донька": Гвоздьова у хижому бікіні похвалилася тілом на болгарському пляжі
Хореографка Ілона Гвоздьова та її 8-річна донька Рія продовжують дражнити підписників фото з відпочинку на морі.
Однак цього разу 35-річна спортивна мама запостила лише свої фото в купальнику, зроблені доньчиними руками.
"Це море нагадує мені мій дім! Я народилася в Криму, і скільки себе памʼятаю, море було для мене як повітря! Ми жили в селі Останіно - це за 7 км. від моря, але для нас, дітей, це не було проблемою, це завжди була пригода на велосипедах чи пішки, чи автостопом. Дорогою до моря ми заходили в місцевий сад, і поки нас не бачили охоронці, набирали черешню і персики, ось і весь наш був обід. До речі фото робила донька, тож яке на вашу думку вийшло гарним?", - закарбувала своє дитинство Гвоздьова.
До речі, торік Гвоздьова відвезла сина Домініка пожити на деякий час до бабусі та дідуся на захід країни. Ілона тоді пояснила, в чому полягала причина такого рішення. Танцівниця не стала брати малого на відпочинок і залишила разом з батьком.
Нагадаємо, у жовтні Гвоздьова зважилася на операцію зі збільшення грудей. Вже за півроку танцівниця похизувалася новими формами, запостивши зйомку у ліфчику.