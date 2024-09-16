"Наче наново розквітаєш": Гвоздьова в купальнику та у джакузі показала, що собі дозволила на відпочинку з мамою

Гвоздьова показала, як провела відпочинок з мамою

Хореографка Ілона Гвоздьова, яка повертається з відпустки зі своєю мамою, закарбувала морські спогади.

На фото танцівниця показала, як провела час у Туреччині, і що дозволила собі робити впродовж 10 днів.

"Це був неймовірний відпочинок! Нарешті я дозволила собі 10 днів свободи від роботи, дозволила собі лежати днями на лежаку, і ні про що та ні про кого не піклуватися, окрім своїх власних бажань! Дозволила собі знов стати маленькою дівчинкою і донькою своєї мами! Нарешті в нас зʼявився час побути вдвох, наговоритися, насміятися, наїстися, виспатися, натанцюватися і бути вільними від будь-яких обовʼязків", - поділилася танцівниця.

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А ще місяць тому Гвоздьова відпочивала у сонячній Болгарії

"Це так цінно вчитися слухати себе! Дарувати собі щастя, піклуватися про себе і любити себе! Раджу нашим жінкам хоча б раз на рік мати такий собі ретрит відновлення на самоті з собою у красивому місті! Ти наче наново розквітаєш і можеш з новою силою розправляти свої крила!", - замотивувала Ілона своїх підписниць.

До речі, у жовтні минулого року Ілона зробила мамопластику, однак результат показала лише за пів року

З такими сніданками існував ризик, що Ілона могла привезти кілька зайвих кіло, однак - ні

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А ні, не змогла

Не забувала хореографка і про спорт під час відпустки

Існує велика ймовірність, що більшість фото Ілони зроблені її мамою

Як відомо, 36-річна Ілона доволі часто постить фото в купальнику та у спідньому. Раніше підписниці хореографки намагалися засоромити її за це, за що отримали різку відповідь від неї.