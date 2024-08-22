Карпа оголила стегно в "неаморальній" сукні від бабусі
43-річна письменниця і співачка Ірена Карпа, яка живе і працює за кордоном, показалася в купальнику та напівпрозорому вбранні.
Цікавинкою луку є те, що сукня зроблена руками 88-річної бабусі Карпи.
"В свої 88 геть не вважає їх (сукні - ред.) аморальними", - розказала Ірена про погляди її бабусі.
До кінця літа залишилися лічені дні, тож слід поступово готуватися до прохолодної пори року. Раніше ТаблоID зібрав стильні поєднання, які будуть актуальні восени.
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