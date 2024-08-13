Ботильйони+джинси: ТОП-10 стильних варіантів на осінь, які варто повторити
Зима ще далеко, але дихання осені вже відчувається прохолодними ранками та темнішими вечорами. І саме час оновлювати свій гардероб. Модні видання ще на початку 2024 року пророкували стильний прорив для комбінації жіночі ботильйони+джинси.
ТаблоID підготував свіженький lookbook і пропонує подивитися, як вдало можна комбінувати такі речі та хто зі світових зірок ще у 90-х започаткував відповідну моду.
Як носили ботильйони зірки
Історія модного поєднання джинсів та ботильйонів доволі довга. Як пише видання Elle, ще на початку 80-х років минулого століття співачка Мадонна, яка зараз закрутила черговий роман із молодим бойфрендом, задавала тренд. Попдіва обирала вкорочені джинси та завищені ботильйони на підборах.
Десь 20 років потому на цей тренд звернули увагу популярні дівочі гурти. Учасниці Destiny's Child Келлі Роуленд і Мішель Вільямс на нагородженні Radio Music Awards у 2001-му обирали ботильйони і вічну класику – денім, який у тренді й цього року.
Келлі Роуленд обрала для виходу замшеві ботильйони на підборах зі стразами збоку. А її колега Мішель Вільямс – коричневі ботильйони з подовженим квадратним носом і прямі джинси.
А як вам образ Джессіки Альби у 2001 році? Акторка вигуляла чорні ботильйони на шпильці з гостим носом (наскільки можна це припустити на фото) і поєднала їх із темними синіми джинсами.
Які з цих варіантів стануть модними у 2024 році? Ви будете вражені кількістю варіантів!
Білі джинси та чорні ботильйони
Найкраща комбінація та, в якій ви почуваєтеся зручно, вважають стилісти. Однак є ТОП прикладів, які варто розглянути вже зараз.
Вічна класика – поєднання білого та чорного. Видання Cosmopolitan радить не боятися додавати трохи монохрому у життя. Total white, де є білі вкорочені джинси, вдало розбавлять чорні ботильйони з довгим носом.
Джинси з манжетами і ботильйони з принтом
Якщо вашу увагу привернули ботильйони з принтом, то їх варто показати світу. А найкраще для цього підійдуть джинси з манжетами. Робіть підворот трохи вище кісточок, але нижче краю ботильйонів, аби навіть крокуючи його не було видно. Виділіть декілька хвилин перед виходом, аби зафіксувати – тут стилісти радять не боятися зробити два підвороти для більшої фіксації.
Підворот до литок і високі ботильйони
Є ще один модний варіант, як носити джинси з манжетами. Цього сезону їх можна підкочувати аж до литки, демонструючи край ботильйонів. Акторка Сара Джессіка Паркер одягає ще й довгі білі шкарпетки (або гольфи), додаючи тепла в осінній образ.
Широкі джинси і ботильйони з гострим носом
Широкі джинси, які торкаються землі, точно мають бути у вашому гардеробі. Бо для них є вдале поєднання у вигляді ботильйонів з гострим носом або довгим квадратним, що виглядатимуть ззовні. Це обов’язкова умова для цього образу.
Джинси з нестандартним краєм і ботильйони на платформі
Якщо ви думали, що платформа вже давно відійшла в історію, то зовсім ні. Цього сезону можна і треба шукати відповідні ботильйони. Вони стануть класним доповненням для джинсів із бахромою або іншим нестандартним краєм.
Вкорочені джинси та ботильйони з тваринним принтом
Як і платформа, тваринний принт теж тримається у трендах. Він буде актуальний і для взуття. Такі ботильйони точно дозволять виділятися з натовпу. А щоб ще більше їх показати, оберіть вкорочені джинси (без манжетів!).
Вкорочені джинси і яскраві ботильйони
В продовження тренду на тваринний принт, не менш популярними будуть яскраві кольори. Червоні ботильйони, коричневі чи навіть металік – комбінуйте їх із вкороченими джинсами. Повторюємо, що світ має бачити цю красу.
Джинси, заправлені в ботильйони
Найкраща версія для дощової погоди – джинси, заправлені в ботильйони. Можна обирати широкі штани та масивне взуття на платформі та шнурівках. Не біда, якщо низ джинсів буде трохи визирати з краю ботильйонів. Це додає особливої атмосфери образу, якщо до нього додати ще й об’ємне худі.
Джинси-бабл і білі ботильйони
Спідниці-бульбашки цього літа розірвали усі тренди. Але їх можна продовжити восени і навіть з джинсами та ботильйонами. Не вірите? Дивіться приклад. Берете широкі штани, фіксуєте їх за допомогою яскравих резинок над краєм ботильйонів і вуаля – модний образ 2024 готовий.
Широкі джинси і тімберленди
Якщо до попередніх експериментів ви ще не готові, є спрощений варіант. Тут теж важливу роль відіграють широкі джинси. Їхню внутрішню сторону можна заправити всередину тімберлендів, наприклад. А блейзер-оверсайз та яскраве худі доповнять цей невимушений, стильний і комфортний образ.
Нагадаємо, раніше ТаблоID писав про популярний у 2024 році металік та з чим його можна поєднувати. А також тренд на високі шкарпетки і взуття, яке до нього варто підібрати.