Ботильйони+джинси: ТОП-10 стильних варіантів на осінь, які варто повторити

З чим носити ботильйони? Один із найкращих варіантів - джинси Фото: Instagram

Зима ще далеко, але дихання осені вже відчувається прохолодними ранками та темнішими вечорами. І саме час оновлювати свій гардероб. Модні видання ще на початку 2024 року пророкували стильний прорив для комбінації жіночі ботильйони+джинси.

ТаблоID підготував свіженький lookbook і пропонує подивитися, як вдало можна комбінувати такі речі та хто зі світових зірок ще у 90-х започаткував відповідну моду.

Як носили ботильйони зірки

Історія модного поєднання джинсів та ботильйонів доволі довга. Як пише видання Elle, ще на початку 80-х років минулого століття співачка Мадонна, яка зараз закрутила черговий роман із молодим бойфрендом, задавала тренд. Попдіва обирала вкорочені джинси та завищені ботильйони на підборах.

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Ботильйони жіночі на підборах і завужені джинси - вдала комбінація, аби підкреслити довжину ніг Фото: Getty Images

Десь 20 років потому на цей тренд звернули увагу популярні дівочі гурти. Учасниці Destiny's Child Келлі Роуленд і Мішель Вільямс на нагородженні Radio Music Awards у 2001-му обирали ботильйони і вічну класику – денім, який у тренді й цього року.

Фото: Getty Images

Келлі Роуленд обрала для виходу замшеві ботильйони на підборах зі стразами збоку. А її колега Мішель Вільямс – коричневі ботильйони з подовженим квадратним носом і прямі джинси.

А як вам образ Джессіки Альби у 2001 році? Акторка вигуляла чорні ботильйони на шпильці з гостим носом (наскільки можна це припустити на фото) і поєднала їх із темними синіми джинсами.

Ймовірно, це ще й лакові ботильйони. Джессіка на стильній хвилі нульових Фото: Getty Images

Які з цих варіантів стануть модними у 2024 році? Ви будете вражені кількістю варіантів!

Білі джинси та чорні ботильйони

Найкраща комбінація та, в якій ви почуваєтеся зручно, вважають стилісти. Однак є ТОП прикладів, які варто розглянути вже зараз.

Вічна класика – поєднання білого та чорного. Видання Cosmopolitan радить не боятися додавати трохи монохрому у життя. Total white, де є білі вкорочені джинси, вдало розбавлять чорні ботильйони з довгим носом.

Можна поєднувати й навпаки - білі ботильйони із чорними джинсами Фото: Instagram

Джинси з манжетами і ботильйони з принтом

Якщо вашу увагу привернули ботильйони з принтом, то їх варто показати світу. А найкраще для цього підійдуть джинси з манжетами. Робіть підворот трохи вище кісточок, але нижче краю ботильйонів, аби навіть крокуючи його не було видно. Виділіть декілька хвилин перед виходом, аби зафіксувати – тут стилісти радять не боятися зробити два підвороти для більшої фіксації.

Осінні жіночі ботильйони можуть виглядати і так Фото: Getty Images

Підворот до литок і високі ботильйони

Є ще один модний варіант, як носити джинси з манжетами. Цього сезону їх можна підкочувати аж до литки, демонструючи край ботильйонів. Акторка Сара Джессіка Паркер одягає ще й довгі білі шкарпетки (або гольфи), додаючи тепла в осінній образ.

Широкі джинси і ботильйони з гострим носом

Широкі джинси, які торкаються землі, точно мають бути у вашому гардеробі. Бо для них є вдале поєднання у вигляді ботильйонів з гострим носом або довгим квадратним, що виглядатимуть ззовні. Це обов’язкова умова для цього образу.

Блогерка Христина Горняк демонструє відповідний варіант Фото: Instagram

Джинси з нестандартним краєм і ботильйони на платформі

Якщо ви думали, що платформа вже давно відійшла в історію, то зовсім ні. Цього сезону можна і треба шукати відповідні ботильйони. Вони стануть класним доповненням для джинсів із бахромою або іншим нестандартним краєм.

Можна скомбінувати ботильйони із джинсами з оригінальним вирізом та аксесуарами Фото: Instagram

Вкорочені джинси та ботильйони з тваринним принтом

Як і платформа, тваринний принт теж тримається у трендах. Він буде актуальний і для взуття. Такі ботильйони точно дозволять виділятися з натовпу. А щоб ще більше їх показати, оберіть вкорочені джинси (без манжетів!).

До речі, леопардовий та зміїний теж у тренді Фото: Getty Images

Вкорочені джинси і яскраві ботильйони

В продовження тренду на тваринний принт, не менш популярними будуть яскраві кольори. Червоні ботильйони, коричневі чи навіть металік – комбінуйте їх із вкороченими джинсами. Повторюємо, що світ має бачити цю красу.

Або додайте зелених кольорів, як у Влади Зінченко Фото: Getty Images

Джинси, заправлені в ботильйони

Найкраща версія для дощової погоди – джинси, заправлені в ботильйони. Можна обирати широкі штани та масивне взуття на платформі та шнурівках. Не біда, якщо низ джинсів буде трохи визирати з краю ботильйонів. Це додає особливої атмосфери образу, якщо до нього додати ще й об’ємне худі.

Джинси-бабл і білі ботильйони

Спідниці-бульбашки цього літа розірвали усі тренди. Але їх можна продовжити восени і навіть з джинсами та ботильйонами. Не вірите? Дивіться приклад. Берете широкі штани, фіксуєте їх за допомогою яскравих резинок над краєм ботильйонів і вуаля – модний образ 2024 готовий.

Фото: Getty Images

Широкі джинси і тімберленди

Якщо до попередніх експериментів ви ще не готові, є спрощений варіант. Тут теж важливу роль відіграють широкі джинси. Їхню внутрішню сторону можна заправити всередину тімберлендів, наприклад. А блейзер-оверсайз та яскраве худі доповнять цей невимушений, стильний і комфортний образ.

Нагадаємо, раніше ТаблоID писав про популярний у 2024 році металік та з чим його можна поєднувати. А також тренд на високі шкарпетки і взуття, яке до нього варто підібрати.