Процедури і олені: Горова показала, куди втекла від роботи

Марія Мельник 5 червня, 17:00
Ірина відпочиває в санаторії

Горова рятується від трудоголізму

Продюсерка Ірина Горова вирішила відпочити від роботи і втекти у... санаторій.

В своєму Instagram 46-річна Ірина показала, як проводить час на свіжому повітрі і в сауні.

"Вирішила збігти з [жорсткого] графіку на роботі - потрапила в такий же в санаторій, кожну годину якісь процедури; по графіку прийом різної водички, ну і харчування у визначений час… Проте! Це так виключає голову від робочих справ. Плюс така мальовнича природа навколо, кайф", - поділилася Ірина.


Горова у санаторії

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Ірина в сауні
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Горова з оленями

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Ірина Горова годує оленя

Ірина відпочила, а тварини - нагодовані

Як відомо, віднедавна Горова є прихильницею здорового способу життя. На початку листопада минулого року вона уклала парі з тренеркою Анітою Луценко щодо схуднення, а згодом впровадила спорт у своє побутове життя. А нещодавно Ірина розкрила секрет, як зробити спорт улюбленою звичкою.

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