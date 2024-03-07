"Хвалю і фотографую себе": Горова показала сім способів зробити спорт улюбленою звичкою
Продюсерка Ірина Горова, яка на початку листопада уклала парі з тренеркою Анітою Луценко щодо схуднення, впровадила спорт у своє побутове життя.
В Instagram 46-річна Іра порадила, де знаходити мотивацію, і зробила це у вигляді сету вправ.
"Як я зробила спорт своєю улюбленою звичкою", - підписала відео Горова.
Ірина також зазначила, що відводить на спорт 15 хвилин на день.
Нагадаємо, у листопаді минулого року Горова і Луценко уклали парі щодо схуднення на 4 кілограми за 8 тижнів. За умовами парі, в разі поразки, Луценко мала оприлюднити фото Горової у спідньому.
Нещодавно Аніта розказала, що ще змінилося в житті її підопічної окрім втрачених 6 кіло.
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