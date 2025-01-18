"Моя королева": чоловік Камерон Діас рідкісним селфі привітав її з 10-річчям шлюбу

Фото з Instagram Камерон Діас

Чоловік американської акторки Камерон Діас, музикант Бенджі Мадден у своєму Instagram зворушливо привітав її з 10-ю річницею шлюбу та показав їхнє рідкісне фото.

"Це моя королева. Я вітаю цю "погану жінку". Дружина, мама, друг, напарник, бос і коханка. 5 січня виповнилося 10 років нашого шлюбу і з кожним роком все стає більш наповненим. Це особливо. Ніколи не ідеально, завжди по-справжньому, завжди надійно. Щодня маю поруч свого найкращого друга — разом до кінця. Яке прекрасне життя і я дуже вдячний", - написав він.

До слова, спільні фото подружжя показує шанувальникам дуже рідко

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Як відомо, у Діас та Маддена є двоє спільних дітей: донька Реддікс Хлоя Вайлдфлауер та син Кардинал Мадден. Цікаво, що досі достеменно не відомо, чи вони всиновили дітей чи зверталися до сурогатної матері.

До речі, нещодавно Камерон Діаз, яка 10 років писала книги, займалася блогерством та створювала вино, повернулася до кіно. Акторка знялася в комедійному бойовику та засвітилася на хіднику на прем'єрному показі стрічки у Берліні.