Білявка, ще й із кучериками: Кухар приголомшила тим, як виглядала в юності. Фото

Тетяна Сухачова 8 жовтня, 16:15

Хореографка і прима-балерина Національної опери України Катерина Кухар пригадала часи юнацьких експериментів із зовнішністю.

Артистка, яка вже багато років носить темний колір волосся, у сторіс свого Instagram показала себе у різних іміджах.

Прима-балерина Катерина Кухар
Зовсім юна Катерина та її біляве волосся
скрін з Instagram
Катерина Кухар

Хореографка пригадала себе підлітком

скрін з Instagram

скрін з Instagram
Хореографка Катерина Кухар

А це вже більш звичний для артистки відтінок волосся

скрін з Instagram

До речі, нещодавно хореографка показалася із оновленою зачіскою. Зірка зробила трендовий чубчик, який засвітила на відео з дочкою.

Нагадаємо, раніше балерина ділилася з підписниками кадрами із 15-річним сином.

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