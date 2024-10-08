Білявка, ще й із кучериками: Кухар приголомшила тим, як виглядала в юності. Фото

Хореографка і прима-балерина Національної опери України Катерина Кухар пригадала часи юнацьких експериментів із зовнішністю.

Артистка, яка вже багато років носить темний колір волосся, у сторіс свого Instagram показала себе у різних іміджах.

Зовсім юна Катерина та її біляве волосся скрін з Instagram

Хореографка пригадала себе підлітком скрін з Instagram

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скрін з Instagram

А це вже більш звичний для артистки відтінок волосся скрін з Instagram

До речі, нещодавно хореографка показалася із оновленою зачіскою. Зірка зробила трендовий чубчик, який засвітила на відео з дочкою.

Нагадаємо, раніше балерина ділилася з підписниками кадрами із 15-річним сином.