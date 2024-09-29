Кухар в обтислому спортлуці повторила з донькою вірусний танець. Відео
Прима-балерина Катерина Кухар потішила прихильників новим відео зі своєю 9-річною донечкою Настею. У своєму Instagram вони повторили вірусний танцювальний тренд.
На відео Катерина танцює у обтислому чорному спортлуці, а її донька - у футболці та спідниці.
"Коли донька хоче бути у тренді і у мами немає шансів відмовити", - написала Кухар.
Нагадаємо, у жовтні минулого року Катерина Кухар натякнула на розлучення зі своїм чоловіком Олександром Стояновим. Після цього разом пара не з'являлася ні на публіці, ні у соцмережах.
Однак офіційно ні Олександр, ні Катерина ці чутки не коментували.
Як відомо, у Катерини є старший син Тимур від попередніх стосунків.
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