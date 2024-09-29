Кухар в обтислому спортлуці повторила з донькою вірусний танець. Відео

Фото з Instagram Катерини Кухар

Прима-балерина Катерина Кухар потішила прихильників новим відео зі своєю 9-річною донечкою Настею. У своєму Instagram вони повторили вірусний танцювальний тренд.

На відео Катерина танцює у обтислому чорному спортлуці, а її донька - у футболці та спідниці.

"Коли донька хоче бути у тренді і у мами немає шансів відмовити", - написала Кухар.

Реклама:

Дівчата повторили танець під пісню Davvud — Alabay

У коментарях люди пишуть, що дівчата схожі більше на сестер, ніж на мати та доньку

Скріншот з Instagram Катерини Кухар

Нагадаємо, у жовтні минулого року Катерина Кухар натякнула на розлучення зі своїм чоловіком Олександром Стояновим. Після цього разом пара не з'являлася ні на публіці, ні у соцмережах.

Однак офіційно ні Олександр, ні Катерина ці чутки не коментували.

Як відомо, у Катерини є старший син Тимур від попередніх стосунків.