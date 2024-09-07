Горбунов похвалився малюнком сина, а Осадча показала дозвілля на човні. Фото

Фото з Instagram Катерини Осадчої

Подружжя телеведучих Катерина Осадча та Юрій Горбунов показали, як минають їхні вихідні з дітьми.

Світлинами пара поділилася на своїх сторінках в Instagram.

Юрій показав п'ятничний вечір: він сфотографував своїх синів, Івана та Данила, коли вони малювали фарбами.

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"Вечір! Хлопці разом! Дякую Богу", - написав Горбунов.

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Також він показав фото старшого сина вже з довершеним малюнком. 7-річний Іван намалював динозавра.

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А от Катя поділилася кадром суботнього відпочинку на воді - їх з сином сфотографували на човні.

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Нагадаємо, Катерина та Юрій частенько показують своє дозвілля з дітьми.

Як відомо, у Осадчої є ще один 21-річний син Ілля від попередніх стосунків.