Горбунов похвалився малюнком сина, а Осадча показала дозвілля на човні. Фото

Юлія Леськова 7 вересня, 16:42
Юрій Горбунов та Катерина Осадча позують для фото
Фото з Instagram Катерини Осадчої

Подружжя телеведучих Катерина Осадча та Юрій Горбунов показали, як минають їхні вихідні з дітьми.

Світлинами пара поділилася на своїх сторінках в Instagram.

Юрій показав п'ятничний вечір: він сфотографував своїх синів, Івана та Данила, коли вони малювали фарбами.


"Вечір! Хлопці разом! Дякую Богу", - написав Горбунов.

Юрій Горбунов з синами
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Також він показав фото старшого сина вже з довершеним малюнком. 7-річний Іван намалював динозавра.

Старший син Катерини Осадчої та Юрія Горбунова

Здається, в родині підростає художник

А от Катя поділилася кадром суботнього відпочинку на воді - їх з сином сфотографували на човні.

Катя Осадча з сином на човні

А ось субота в родини має спокійний вайб

Нагадаємо, Катерина та Юрій частенько показують своє дозвілля з дітьми.

Як відомо, у Осадчої є ще один 21-річний син Ілля від попередніх стосунків.

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Осадча Горбунов
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