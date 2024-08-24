"Дякую, що терпиш мене": Осадча привітала Горбунова з 54-річчям, а він показав себе у 21

Фото з Instagram Катерини Осадчої

Телеведуча Катерина Осадча привітала свого чоловіка, ведучого та продюсера Юрія Горбунова з 54-річчям та показала спільні сімейні фото.

"Мій Юрко, коханий, з Днем народження! Коли проголошували відновлення Незалежності України тобі був 21 рік, вже закінчив інститут, разом з однолітками брали участь в революції на граніті в Києві і тільки можу уявити, якою очікуваною була Незалежність і як ти радів (хотіла б тоді це бачити на власні очі!)" - написала вона.

Катерина зазначила, що тепер кожен рік їхня родина має подвійне свято.

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"Ти найкращий тато в світі для наших хлопців і те, як вони готувалися до твого Дня народження, це особливий прояв любові. З Днем народження, мій Юрко, дякую, що терпиш мене і тільки ти знаєш, що в цьому "терпиш". Люблю тебе", - додала Осадча.

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Пара частенько ділиться теплими словами кохання у своїх дописах

Горбунов у свій день народження вирішив показати, який вигляд мав, коли проголошували Незалежність України.

"На фото мені 21 рік, я тільки закінчив театральний, але вже актор івано-франківського драм театру. Це саме той рік, коли в день мого народження проголосили Україну незалежною", - написав він.

Нагадаємо, у лютому цього року Катерина Осадча та Юрій Горбунов відсвяткували 7-му річницю шлюбу.

У подружжя є двоє спільних синів: 7-річний Іван та 3-річний Данило. Також у Каті є старший син Ілля від попередніх стосунків.