"Не віриться": Осадча з Горбуновим і 7-річним сином у вишиванках заселфилися в перший день навчання

Марія Мельник 2 вересня, 13:15
Осадча з чоловіком відправили сина у другий клас
Осадча з чоловіком відправили сина у другий клас

Телеведуча Катерина Осадча разом зі своїм чоловіком, шоуменом Юрієм Горбуновим та 7-річним сином Іваном зробили сімейне селфі у вишиванках.

Родина показалася на тлі шкільного ґанку і привітала українців з першим днем занять.

"Ми вже в другий клас! Вітаємо всіх першачків і всіх, хто сьогодні пішов до школи попри важку ніч. Діти, ви будете краще за нас всіх, і ви житимете в найкращій країні світу і розбудовуватимете Україну для своїх дітей!", - написала Осадча.


Гарний Іван у вишиванці і з рюкзаком готовий здобувати знання

Гарний Іван у вишиванці і з рюкзаком готовий здобувати знання

А мама і тато поки займуться своїми справами

А мама і тато поки займуться своїми справами

Нагадаємо, напередодні шкільного року Осадча показала, як провела останні літні дні з Іваном.

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Осадча Горбунов
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