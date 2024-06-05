"Дякую за все твоє в мені": Осадча привітала батька з днем народження і показала фото

Осадча привітала батька з днем народженням

Телеведуча Катерина Осадча привітала батька Олександра з днем народження.

З приводу свята донька запостила теплі сімейні фото і залишила слова подяки.

"Для мене день народження тата - завжди особливе свято. Це і початок літа, і затишний по-сравжньому теплий вечір. А ще, чим старшою я стаю, тим більше розумію, як важливо все те, що в нас закладали. Я вже якась писала, що люті до ремонтів і благоустрою, імпресіоністів і книжок, (в мене так само на тумбочці книжковий безлад, як у тата) до подорожей і екскурсій - це все тато, і воно зі мною назавжди. Дякую, Тато, за все твоє в мені. З Днем народження, тато, нам ще стільки треба побачити і стільки пам’яток обійти, от тільки б перемога скоріше!", - привітала Осадча.

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На фото чоловік Каті Юрій Горбунов, старший син Іван, і, звісно, іменинник

Нагадаємо, на початку травня Осадча привітала жінок з Днем матері та розповіла, з якими проблемами зіштовхуються при материнстві. А 1-го червня, у Всесвітній день захисту дітей Катя з чоловіком Юрієм Горбуновим наробили спільних фото з дітьми: 7-річним Іваном та 2,5-річним Данилом.