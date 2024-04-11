Дружина Остапчука показала, як погладшала, та поділилася рецептом своєї найсмачнішої страви

Третя дружина шоумена Володимира Остапчука, блогерка і власниця салону краси Катерина зізналася, що набрала вагу і втратила мотивацію займатися спортом.

Слідом за фото фігури 23-річна Катя запостила рецепт томатної пасти орзо.

"Хоча я погладшала, візуально бачу, але на ваги не стаю. До чого ті стреси", - ймовірно жартома написала Катя.

Хоча дівчина й скаржиться на зайві кіло, на фото не видно жодного фото з instagram

Реклама:

Остапчук пішла їх вистрибувати

Катерина порадила підписникам приготувати смачну пасту, про яку вона не знала (через що, до речі, відчуває себе "колхозом").

Для приготування знадобляться: помідори чері - 150 гр., часник - 2 зубчика, томатна паста - 1 ч.л., вершки від 20% - 100 мл, паста орзо-250 гр., вода - 200 мл, сир моцарела - 1 шт., будь-який вже натертий сир.

"Обсмажуємо часник, додаємо нарізані помідори. Далі додаємо томатну пасту, вершки, пасту орзо, вливаємо кип 'яток (можна бульйон). Тушимо під кришкою 10-15 хвилин, періодично помішуючи. Наприкінці додаємо сир, накриваємо кришкою на пару хвилин і знову все перемішуємо", - розказала Катя.

А готує Катя дуже часто і багато

Нагадаємо, раніше Остапчук розказувала про розлади харчової поведінки і показувала себе з зайвими 10 кіло.