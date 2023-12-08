Репяхова у міні, босоніжках та червоних колготках показалася на снігу. ФОТО

Тетяна Сухачова 8 грудня 2023, 17:00

Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катя Репяхова вже на повну робить різдвяний контент.

У своєму Instagram вона поділилася атмосферним відео під класичний зимовий хіт "All I Want For Christmas Is You" Мераї Кері. І хоча коротенький ролик виглядає дуже милим і затишним, для його створення блогерці довелося постояти на морозі у сніжну погоду в босоніжках.

"Хто там казав, що блогером бути легко?", – іронічно запитала вона у сторіз, де виклала закадрові моменти зйомки.

Ось, що вийшло назнімати для Instagram

Ось, що вийшло назнімати для Instagram

скріншот з Instagram

А ось, як це виглядало за кадром
А ось, як це виглядало за кадром
скріншот із Instagram
На такі жертви доводиться йти заради різдвяного контенту
На такі жертви доводиться йти заради різдвяного контенту
скріншот з Instagram
Крім відео Катя наробила ще й фото

Крім відео Катя наробила ще й фото

фото з Instagram
Блогерка попозувалаз ялинковим букетом
Блогерка попозувалаз ялинковим букетом
фото з Instagram

Нагадаємо, у своєму Instagram Катя відверто розповідає про різні аспекти свого життя. Наприклад, про косметологічні маніпуляції з обличчям, зміни у фігурі та бажання та намір збільшити груди.

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