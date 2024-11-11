Туфлі-гондоли, гострі груди та гігантський начіс: донька Кроуфорд попозувала для Vogue у чудернацьких луках. Фото

Кая Гербер прикрасила нову обкладинку Vogue Фото Steven Meisel

23-річна модель Кая Гербер упевнено йде кар'єрними сходинками вгору. І схоже, її зіркова мама Сінді Кроуфорд тут абсолютно ні до чого.

Для нового номера американського Vogue Кая позувала у речах з осінньої колекції Marc Jacobs 2024, а знімав її легендарний фотограф Стівен Мейзел.

До того ж, гостьовим редактором випуску теж був Марк Джейкобс.

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Дівчина схожа на принцесу з мультика Діснея Фото Steven Meisel

"Дякую, Марку, за непохитну віру в мене. Для мене було великим привілеєм працювати з вами протягом останнього десятиліття. Ви створюєте красу з почуттям гумору у світі, який справді цього потребує", - написала в Instagram Кая.

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До речі, Сінді Кроуфорд запостила фото себе з маленькою Каєю в сукні, дуже схожій на одну зі зйомки. І написала, що дуже пишається своює Мінні (Маус - ред.).

Кроуфорд із Каєю в образі Мінні Маус

Це вбрання нагадало мамі Каї її дитячий образ Мінні Маус

Нагадаємо, якось Кая Гербер повторила образ своєї мами Сінді Кроуфорд, в якому та виходила на доріжку премії "Оскар" у 1993-му році.