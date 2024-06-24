Кеті Перрі на подіумі прикрила голі груди ризикованим вбранням та поблищала на афтепаті World Vogue-2024

Тетяна Сухачова 24 червня, 14:16

23-го червня у Парижі відбувся помпезний показ World Vogue-2024, який цього року був присвячений спорту та майбутнім Олімпійським іграм-2024. Серед зіркових гостей на подіумі була помічена співачка Кеті Перрі.

Артистка продефілювала у прозорій сукні, каркас якої заледве прикрив її соски. Поділ вбрання був оформлений великою кількістю аплікацій у формі квітів.

Кеті Перрі у відвертому образі

Ризикований вибір образу

фото з Instagram Кеті Перрі
Співачка Кеті Перрі на World Vogue-2024

Виконавиця встигла також наробити фото для свого Instagram

фото з Instagram Кеті Перрі

Кеті Перрі у відвертій сукні

Співачка у незвичному вбранні з'явилася на подіумі

фото з Instagram Кеті Перрі

Невдовзі після самого шоу зірка змінила карколомний лук на яскраву торочкову сукенку з асиметрією, яка підкреслила її ноги. У такому вбранні Перрі відвідала афтепаті World Vogue.

Кеті Перрі у яскравій сукні

Після шоу Кеті вигуляла не менш ефектний образ

фото Corey Tenold і German Larkin

До речі, на вечірці після шоу вразила вбранням і супермодель Джіджі Хадід. Красуня, яка на подіумі проїхалась верхи, обрала міні синього кольору із малюнком жіночих грудей у зоні декольте.

Джіджі Хадід на афтепаті World Vogue-2024

Хадід та її сміливий лук

фото GETTY IMAGES
Кара Делевінь і Джіджі Хадід

На вечірці Делевінь та Хадід мило зазнімкувалися разом

фото Corey Tenold і German Larkin

Нагадаємо, Джіджі Хадід нині зустрічається з голлівудським актором Бредлі Купером. Пара купу разів потрапляла в об’єктиви фотографів, зокрема, і за поцілунками. Однак ще жодного разу не виходила разом на парадний хідник.

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