Кеті Перрі на подіумі прикрила голі груди ризикованим вбранням та поблищала на афтепаті World Vogue-2024
23-го червня у Парижі відбувся помпезний показ World Vogue-2024, який цього року був присвячений спорту та майбутнім Олімпійським іграм-2024. Серед зіркових гостей на подіумі була помічена співачка Кеті Перрі.
Артистка продефілювала у прозорій сукні, каркас якої заледве прикрив її соски. Поділ вбрання був оформлений великою кількістю аплікацій у формі квітів.
Невдовзі після самого шоу зірка змінила карколомний лук на яскраву торочкову сукенку з асиметрією, яка підкреслила її ноги. У такому вбранні Перрі відвідала афтепаті World Vogue.
До речі, на вечірці після шоу вразила вбранням і супермодель Джіджі Хадід. Красуня, яка на подіумі проїхалась верхи, обрала міні синього кольору із малюнком жіночих грудей у зоні декольте.
Нагадаємо, Джіджі Хадід нині зустрічається з голлівудським актором Бредлі Купером. Пара купу разів потрапляла в об’єктиви фотографів, зокрема, і за поцілунками. Однак ще жодного разу не виходила разом на парадний хідник.
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