Кім піснею привітав кохану з днем народження та показав романтичні миті. Відео

Марія Мельник - 5 серпня, 11:00

44-річний голова Миколаївської ОДА Віталій Кім привітав з днем народження дружину Юлію.

Віталій у своєму Instagram запостив відеопривітання, де у студії заспівав пісню і закарбував теплі і романтичні моменти з життя з коханою.

"З днем народження, кохана! Ти з кожним роком стаєш краще! Дякую за терпіння. П.С. Дякую за трек", - написав він.

Кім з дружиною і сином

До речі, раніше Кім розповідав, хто в їхній родині головний


Кім з Юлією

Родина пригадала теплі спільні моменти

Чого тільки не зробиш, коли поряд є муза
Чого тільки не зробиш, коли поряд є муза
Дружина Кіма у шортах

Віталій любить знімати кохану

Як відомо, Кім з дружиною виховують спільного сина Руслана. Пара разом з 2010-го року, а у шлюбі з 2016-го.

Від першого шлюбу Кім має двох доньок.

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Віталій Кім
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