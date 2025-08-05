Кім піснею привітав кохану з днем народження та показав романтичні миті. Відео

44-річний голова Миколаївської ОДА Віталій Кім привітав з днем народження дружину Юлію.

Віталій у своєму Instagram запостив відеопривітання, де у студії заспівав пісню і закарбував теплі і романтичні моменти з життя з коханою.

"З днем народження, кохана! Ти з кожним роком стаєш краще! Дякую за терпіння. П.С. Дякую за трек", - написав він.

До речі, раніше Кім розповідав, хто в їхній родині головний

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Як відомо, Кім з дружиною виховують спільного сина Руслана. Пара разом з 2010-го року, а у шлюбі з 2016-го.

Від першого шлюбу Кім має двох доньок.