"Соромилася це носити": KOLA показала подарунки коханого на кілька тисяч доларів. Відео

KOLA про вартість свого луку і подарунки від чоловіка скрін з instagram

Співачка KOLA (вона ж Анастасія Прудіус), яка у 2023-му році одружилася з чоловіком з Ізраїлю, показала коштовні подарунки від нього.

31-річна виконавиця зробила це вимушено, коли натрапила на модний допит блогера Ніколаса Карми.

Традиційно, спершу зірка назвала вартість свого луку.

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"Дуже класні шкари (взуття - ред.), десь за 3000 грн. Це джинси за 5400 грн. Піджак мені подарували. Сумка Jacquemus – $1000, подарував чоловік", - розказала KOLA.

Однак головні подарунки від коханого прикрашають пальці виконавиці.

"Це також подарунки мого чоловіка – пропозиція (KOLA вказала на ліву руку) й одруження. Я дуже соромилася це носити. Але сьогодні я розумію, що мені подарував це мій улюблений коханий чоловік", - зазначила артистка.

На обох руках співачки - подарунки від коханого. До речі, одна з трьох каблучок - обручка Cartier (яка на офіційному сайті коштує близько $2000)

Нагадаємо, раніше Анастасія відповідала, чи готова стати мамою.