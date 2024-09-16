"Соромилася це носити": KOLA показала подарунки коханого на кілька тисяч доларів. Відео
Співачка KOLA (вона ж Анастасія Прудіус), яка у 2023-му році одружилася з чоловіком з Ізраїлю, показала коштовні подарунки від нього.
31-річна виконавиця зробила це вимушено, коли натрапила на модний допит блогера Ніколаса Карми.
Традиційно, спершу зірка назвала вартість свого луку.
"Дуже класні шкари (взуття - ред.), десь за 3000 грн. Це джинси за 5400 грн. Піджак мені подарували. Сумка Jacquemus – $1000, подарував чоловік", - розказала KOLA.
Однак головні подарунки від коханого прикрашають пальці виконавиці.
"Це також подарунки мого чоловіка – пропозиція (KOLA вказала на ліву руку) й одруження. Я дуже соромилася це носити. Але сьогодні я розумію, що мені подарував це мій улюблений коханий чоловік", - зазначила артистка.
Нагадаємо, раніше Анастасія відповідала, чи готова стати мамою.