Ексдружина Гусєва у білому міні посвітила пресом на тенісному майданчику. Фото

Юлія Леськова 14 грудня, 15:34
Маша Гуревич позує для фото
Фото з Instagram Маші Гуревич

Колишня дружина футболіста Олега Гусєва, Маша Гуревич, посвітила пресом на критому тенісному майданчику.

Світлиною вона поділилася у своєму Instagram.

Маша попозувала у білому топі та тенісній спідниці з ракеткою в руках.


Маша свій вихідний проводить займаючись спортом

Маша свій вихідний проводить займаючись спортом

Нагадаємо, на початку січня цього року Маша народила другу дитину від свого чоловіка Олега Гуревича. До речі, він раніше був одружений з Аллою Добкіною.

Як відомо, у Гусєва та Гуревич є спільна донька.

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