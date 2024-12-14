Ексдружина Гусєва у білому міні посвітила пресом на тенісному майданчику. Фото

Фото з Instagram Маші Гуревич

Колишня дружина футболіста Олега Гусєва, Маша Гуревич, посвітила пресом на критому тенісному майданчику.

Світлиною вона поділилася у своєму Instagram.

Маша попозувала у білому топі та тенісній спідниці з ракеткою в руках.

Реклама:

Маша свій вихідний проводить займаючись спортом

Нагадаємо, на початку січня цього року Маша народила другу дитину від свого чоловіка Олега Гуревича. До речі, він раніше був одружений з Аллою Добкіною.

Як відомо, у Гусєва та Гуревич є спільна донька.