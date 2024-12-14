Ексдружина Гусєва у білому міні посвітила пресом на тенісному майданчику. Фото
Колишня дружина футболіста Олега Гусєва, Маша Гуревич, посвітила пресом на критому тенісному майданчику.
Світлиною вона поділилася у своєму Instagram.
Маша попозувала у білому топі та тенісній спідниці з ракеткою в руках.
Нагадаємо, на початку січня цього року Маша народила другу дитину від свого чоловіка Олега Гуревича. До речі, він раніше був одружений з Аллою Добкіною.
Як відомо, у Гусєва та Гуревич є спільна донька.
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