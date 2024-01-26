"Я відьма": ексдружина Гусєва в червоному міні похизувалася тілом за 3 тижні після пологів
Колишня дружина футболіста Олега Гусєва, Маша Гуревич, яка на початку січня стала мамою вдруге, продовжує дивувати швидким поверненням до форми.
І якщо за 6 днів після пологів Маша вже носила топи і шорти, то за 3 тижні - виходить в світ у міні.
"Ви запитаєте - як? Просто я відьма", - пояснила жінка секрет своєї стрункості.
Нагадаємо, сина Маша народила від другого чоловіка, Олега Гуревича, який раніше був у шлюбі з Аллою Добкіною. Вона також виховує доньку Олександру від Олега Гусєва. Про стать дитини Маша з Олегом повідомили заздалегідь, але ім'я хлопчика поки не оголошували.
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