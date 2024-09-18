Коллін Фаррелл у стильних смужках попозував на хіднику з 14-річним сином у смокінгу. Фото

48-річний ірландський актор Коллін Фаррелл здійснив рідкісний вихід на червону доріжку у компанії свого 14-річного сина Генрі.

Стильний татко узяв із собою молодшого нащадка на нью-йоркську прем’єру серіалу "Пінгвін" 17-го вересня.

На парадний хідник Фаррелл вийшов у чорному костюмі в тонку смужку, білій сорочці та класичній чорній краватці. Син актора був у чорному смокінгу та чорній сорочці.

Як завжди неймовірно стильний Коллін Фаррелл показав Нью-Йорку свого молодшого сина-красунчика у тотал блек Фото Getty Images

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Як відомо, Генрі сина Фаррелла від його колеги по фільму "Ундіна" Аліції Бахледи-Курус, з якою він розійшовся у 2010 році.

Фаррелл також має 21-річного сина Джеймса від моделі Кім Борденав, у якого рідкісне генетичне захворювання – синдром Ангельмана. Про цю хворобу актор нещодавно розповідав та навіть позував з сином у глянці.