"Хочу, щоби світ був добрим до Джеймса": Колін Фаррелл знявся для глянцю з сином, у якого рідкісний нейрогенетичний розлад
Ірландський актор Колін Фаррелл та його старший син Джеймс стали героями номеру журналу People.
Зазирнути в особистий простір своєї сім'ї 48-річна зірка серіалу "Шугар" дозволив заради важливої мети. Фаррелл оголосив про створення благодійного фонду, який допомагатиме дорослим людям із порушеннями інтелектуaльного розвитку. Таким, як 20-річний Джеймс.
Парубок страждає на синдром Ангельмана, рідкісний нейродегенеративний розлад.
"Я хочу, щоби світ був добрим до Джеймса. Хочу, щоби світ ставився до нього з добротою та повагою", - сказав 48-річний актор.
Як наголосив Фаррелл, коли такі люди як Джеймс досягають повноліття, вони залишаються "самі по собі", неінтегровані в суспільство. Саме тому фонд актора зосередиться саме на підтримці дорослих.
"Я вперше говорю про це і, безперечно, єдина причина, чому я це говорю, в тому, що я не можу запитати Джеймса, чи хоче він цього", - зізнався Колін.
"Ну тобто я можу. Я говорю до Джеймса як нібито йому 20 і він чудово володіє англійською мовою і має когнітивні здібності відповідно до віку. Але я не можу вловити від нього конкретної відповіді, комфортно йому від цього всього або ні, тож мені доводиться робити заклик на основі того, що я знаю душу Джеймса і те, який він парубок, і ту доброту, яка в його серці", - сказав актор.
Зі слів кінозірки, Джеймс, хоч і не може розмовляти, ціною наполегливої праці досяг величезного прогресу.
"Коли він уперше почав їсти самостійно, його обличчя наприкінці виглядало як картина Джексона Поллока. Але він набиває руку, він прекрасно їсть сам. Я пишаюся ним щодня, бо просто вважаю його чарівним", - поділився Фаррелл.
Актор не став приховувати, що домашня зйомка - "не найулюбленіша" для нього річ. Але йому дуже хочеться вірити в те, що син, якби розумів, що в такий спосіб вони допоможуть іншим родинам, схвалив би ідею.
"Ось чому ми це робимо. Це все заради Джеймса - це все на його честь", - підсумував Колін.
Як відомо, Фаррелл ніколи не був одружений. Джеймс - його син від стосунків із моделлю Кім Борденав. Молодший нащадок актора, 14-річний Генрі - від роману з акторкою Аліцією Бахледа-Курус.
Нагадаємо, нещодавно музикант Валерій Харчишин уперше розповів про тяжке нейропсихіатричне захворювання свого 16-річного сина Євгена.
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