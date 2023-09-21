Господиня та гостя в синьому, Грант і Джаггер із дамами: бенкет у Версалі на честь короля Чарльза та Камілли. ФОТО
20-го вересня король Чарльз ІІІ прибув із офіційним візитом до Франції - уперше не у статусі принца. Його Величність та королеву-консорта Каміллу гостинно прийняли президент Еммануель Макрон із дружиною Бріджит.
Зокрема на честь високих гостей у Версалі було влаштовано пишний бенкет, запрошення на який отримали й деякі зірки.
До речі, неначе змовившись, для заходу Камілла та Бріджит обидві обрали темно-сині луки: Її Величність - Dior, а перша леді - ймовірно, Louis Vuitton, але версія щодо Dior у Daily Mail теж є.
Актор Х'ю Грант прийшов із дружиною Анною Еберштейн. А музикант Мік Джаггер привів матір свого молодшого сина Деверо, балерину Мелані Хемрік.
Також на бенкеті була присутня французько-британська актриса Емма Макі, відома за серіалом "Sex Education" ("Статеве виховання/Сексуальна освіта").
Як відомо, 76-річна королева Камілла відома своєю любов'ю до відтінків синього в одязі, а ще своєю непохитною позицією відносно сережок.
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