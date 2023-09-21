Господиня та гостя в синьому, Грант і Джаггер із дамами: бенкет у Версалі на честь короля Чарльза та Камілли. ФОТО

Марія Ткаченко 21 вересня, 10:43

20-го вересня король Чарльз ІІІ прибув із офіційним візитом до Франції - уперше не у статусі принца. Його Величність та королеву-консорта Каміллу гостинно прийняли президент Еммануель Макрон із дружиною Бріджит.

Зокрема на честь високих гостей у Версалі було влаштовано пишний бенкет, запрошення на який отримали й деякі зірки.

Чарльз і Камілла у Франції з 3-денним візитом

Чарльз і Камілла у Франції з 3-денним візитом

Фото Getty Images

До речі, неначе змовившись, для заходу Камілла та Бріджит обидві обрали темно-сині луки: Її Величність - Dior, а перша леді - ймовірно, Louis Vuitton, але версія щодо Dior у Daily Mail теж є.


Її Величність надягла кольє з сапфірами, що належало Єлизаветі ІІ

Її Величність надягла кольє з сапфірами, що належало Єлизаветі ІІ

Фото Getty Images
Мадам, дозвольте вашу ручку

"Мадам, дозвольте вашу ручку"

Фото Getty Images
Перша леді та королева-консорт влаштували синій мініфлешмоб?

Перша леді та королева-консорт влаштували синій мініфлешмоб?

Фото Getty Images
Фото Getty Images
Будьмо, Ваша Величносте!

"Будьмо, Ваша Величносте!"

Фото Getty Images

Актор Х'ю Грант прийшов із дружиною Анною Еберштейн. А музикант Мік Джаггер привів матір свого молодшого сина Деверо, балерину Мелані Хемрік.

Х'ю Грант та його супутниця життя у перлах

Х'ю Грант та його супутниця життя у перлах

Фото Getty Images
Подейкують, 80-річний сер Мік скоро поведе Мелані до вівтаря

Подейкують, 80-річний сер Мік скоро поведе Мелані до вівтаря

Фото Getty Images

Також на бенкеті була присутня французько-британська актриса Емма Макі, відома за серіалом "Sex Education" ("Статеве виховання/Сексуальна освіта").

Емма Макі у лаконічому total black

Емма Макі у лаконічому total black

Фото Getty Images
Акторка Кароль Буке

Акторка Кароль Буке

Фото Getty Images
Цікаво, Шарлотта Генсбур задумала саме такий ефект чи не врахувала вітряну погоду?

Цікаво, Шарлотта Генсбур задумала саме такий ефект чи не врахувала вітряну погоду?

Фото Getty Images

Як відомо, 76-річна королева Камілла відома своєю любов'ю до відтінків синього в одязі, а ще своєю непохитною позицією відносно сережок.

Читайте також:

Дві сукні Кейт, триб’ют Єлизаветі II та песики Камілли й Чарльза: цікаві деталі королівських луків з офіційних портретів

Король Чарльз та Камілла в павичевий сукні за $770 познайомилися з альпаками

Її економна Величність: стало відомо, скільки разів королева Камілла взувала одні й ті ж туфлі






перша леді Чарльз ІІІ Макрон

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів