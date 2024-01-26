Королева Йорданії Ранія вигуляла джинсовий кежуал за 600 євро. Фото

Любителька дорогих брендів, королева Йорданії Ранія показалася у незвичному для неї кежуалі.

53-річна дружина короля Абдалли бін Аль-Хусейна завітала в місто Акабу на зустріч з молодими підприємцями в джинсовій сукні від бренду Isabel Marant.

Нечасто можна побачити королеву Йорданії в джинсових речах Фото з Instagram

Таке мідіплаття з виточками на талії та кишенями на грудях на сайті бренду коштує 605 євро.

Реклама:

Свій мінімалістичний та елегантний образ її величність доповнила чорними туфлями-човниками Jimmy Choo та коштовностями.

Нагадаємо, якось королева Ранія вдягала чоловічий костюм від Dior, а одного разу вона вбралася в сорочку українського бренду.