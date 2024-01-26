Королева Йорданії Ранія вигуляла джинсовий кежуал за 600 євро. Фото
Любителька дорогих брендів, королева Йорданії Ранія показалася у незвичному для неї кежуалі.
53-річна дружина короля Абдалли бін Аль-Хусейна завітала в місто Акабу на зустріч з молодими підприємцями в джинсовій сукні від бренду Isabel Marant.
Таке мідіплаття з виточками на талії та кишенями на грудях на сайті бренду коштує 605 євро.
Свій мінімалістичний та елегантний образ її величність доповнила чорними туфлями-човниками Jimmy Choo та коштовностями.
Нагадаємо, якось королева Ранія вдягала чоловічий костюм від Dior, а одного разу вона вбралася в сорочку українського бренду.
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