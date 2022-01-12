Королева Йорданії Ранія обрала для офіційної зустрічі сорочку українського бренду. ФОТО

12 січня 2022, 10:30

Українські бренди все більше здобувають світове визнання.

Вкотре доводить це королева Йорданії Ранія, яка була помічена у сорочці-пальто від дизайнерки Світлани Бевзи під час офіційного візиту до міста Ес-Салт.

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Публикация от Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)

 
 
 

Сорочку-пальто зі стовідсоткової вовни із колекції FW-21 королева накинула поверх білої майки та класичних джинс, а образ доповнила кросівками Dior.

 

Наразі таку модель можна придбати зі знижкою приблизно за 19 тисяч гривень (повна вартість 24 тисячі гривень).

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Публикация от Royal Fashion Police (@royalfashionpolice)

Нагадаємо, нещодавно у піжаму українського бренду Sleeper одягли одну із героїнь продовження серіалу "Секс у великому місті".

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