Мокра Мішина у купальнику мрійливо заселфилася коло балійського водоспаду. Фото

Актриса Ксенія Мішина продовжує відпочивати із сином у теплих краях. Із Таїланду, де зірка "Кріпосної" зустріла Новий рік, вона перебралася на Балі.

У своєму Instagram вона показала відео відпочинку коло одного з тамтешніх водоспадів, попозувавши у купальнику.

Мішина показалася коло водоспаду на Балі скрін з Instagram Ксенії Мішиної

Актриса спершу відпочивала спершу в Таїланді скрін з Instagram

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Мішина показалася з пікантного ракурсу скрін з відео

Як відомо, на Балі відпочинок актриси був не зовсім безхмарним. Зокрема, Ксенія розповідала, як впала зі скутера та заробила цистит.

Нагадаємо, раніше Мішина зізналася, чим замінила у своєму раціоні солодке.