Мокра Мішина у купальнику мрійливо заселфилася коло балійського водоспаду. Фото
Актриса Ксенія Мішина продовжує відпочивати із сином у теплих краях. Із Таїланду, де зірка "Кріпосної" зустріла Новий рік, вона перебралася на Балі.
У своєму Instagram вона показала відео відпочинку коло одного з тамтешніх водоспадів, попозувавши у купальнику.
Як відомо, на Балі відпочинок актриси був не зовсім безхмарним. Зокрема, Ксенія розповідала, як впала зі скутера та заробила цистит.
Нагадаємо, раніше Мішина зізналася, чим замінила у своєму раціоні солодке.
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