"Отримали в дар бути вільними": Мішина у довжелезному кльоші зухвало задерла футболку біля ретро-авто

Марія Мельник 23 липня, 17:30
Ксенія Мішина у Каліфорнії

Мішина у Каліфорнії попозувала на тлі авто і пальм

Акторка Ксенія Мішина, яка не так давно повернулася зі США, продовжує постити контент звідти.

Цього разу актриса у штанах кльош наробила стильних фото на тлі авто.

"Народившись на цій планеті, ми отримали в дар колосальну нагоду: бути абсолютно вільними. Природа всіх інших істот обмежена. Збагачуватися, не боятися різних ситуацій, відслідковувати свої реакції і повністю вивчати себе. Чи не чудово це крок за кроком удосконалювати свою сцену життя?", - запитала Мішина.


Акторка Мішина у кльоші
Задля гарної форми актриса випрацювала у собі дисципліну у харчуванні
Мішина посвітила стегнами у Каліфорнії

Для сідниць у Ксенії є одна смішна вправа

Нагадаємо, раніше Мішина в латексі розказувала про плюси і мінуси життя у США.

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