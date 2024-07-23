"Отримали в дар бути вільними": Мішина у довжелезному кльоші зухвало задерла футболку біля ретро-авто

Мішина у Каліфорнії попозувала на тлі авто і пальм

Акторка Ксенія Мішина, яка не так давно повернулася зі США, продовжує постити контент звідти.

Цього разу актриса у штанах кльош наробила стильних фото на тлі авто.

"Народившись на цій планеті, ми отримали в дар колосальну нагоду: бути абсолютно вільними. Природа всіх інших істот обмежена. Збагачуватися, не боятися різних ситуацій, відслідковувати свої реакції і повністю вивчати себе. Чи не чудово це крок за кроком удосконалювати свою сцену життя?", - запитала Мішина.

Реклама:

Задля гарної форми актриса випрацювала у собі дисципліну у харчуванні

Для сідниць у Ксенії є одна смішна вправа

Нагадаємо, раніше Мішина в латексі розказувала про плюси і мінуси життя у США.