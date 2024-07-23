"Отримали в дар бути вільними": Мішина у довжелезному кльоші зухвало задерла футболку біля ретро-авто
Акторка Ксенія Мішина, яка не так давно повернулася зі США, продовжує постити контент звідти.
Цього разу актриса у штанах кльош наробила стильних фото на тлі авто.
"Народившись на цій планеті, ми отримали в дар колосальну нагоду: бути абсолютно вільними. Природа всіх інших істот обмежена. Збагачуватися, не боятися різних ситуацій, відслідковувати свої реакції і повністю вивчати себе. Чи не чудово це крок за кроком удосконалювати свою сцену життя?", - запитала Мішина.
Нагадаємо, раніше Мішина в латексі розказувала про плюси і мінуси життя у США.
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